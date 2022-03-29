Dr. Serdar Savaş yaptığı açıklamada Türkiye’nin bütün sorunlarının toplum olarak yeterli erdem düzeyine sahip olmamamızdan kaynaklandığını söyledi.

Erdemli Yurttaş Hareketi’nin sahip olduğu 12 Erdem İlkesi’ni; önyargısız ve eş duyumlu (empatik) olmak, doğru ve samimi olmak, iyi ve şefkatli olmak, bilgili ve araştırıcı olmak, adil ve haksever olmak, güçlü ve cesur olmak, kararlı ve sabırlı olmak, çalışkan ve disiplinli olmak, barışçı ve uzlaşmacı olmak, eleştiriye açık ve değişime açık olmak, estetik değerlere sahip olmak, sevgi ve saygı dolu olmak şeklinde sıralayan Savaş, bu özellikleri taşıyan bireylerin pusulalarının net, düşünce yapılarının rasyonel ve sorgulayıcı olacağını belirtti.

Dr. Serdar Savaş sözlerine “Yaşadığımız bütün sorunlar, istisnasız olarak bu kök nedene dayanmaktadır. Kötü yönetim, ulusal kaynaklarımızın peşkeş çekilmesi, devlet içinde çeteler, rüşvet, irtikap, terörizm, insan haklarının çiğnenmesi, hayat pahalılığı, gelir dağılımındaki adaletsizlik, yoksulluk, işsizlik, cari açık, dış borç, bütçe açıkları, tek adam yönetimi, parlamentonun işlevsiz kılınması, güçler ayrılığının dolayısıyla denge ve denetlemenin ortadan kalkması, dolandırıcılık, sahtekarlık, vurdumduymazlık, sorumsuzluk, şiddet, kadın cinayetleri, çocuk istismarı, homofobi, toplum kesimleri arasında kutuplaşma ve düşmanlık, eğitim sistemindeki çürüme, öğretmenlerin yaşadığı sorunlar, toplumsal yozlaşma, madde kullanımı, fuhuş, dinini bilmemek, dinin değil, dinciliğin hakim olması, adalet sisteminin çökmesi, tarımın yok edilmesi, uluslararası alanda sıkışmışlığımız, sağlık sektöründeki yetersizlik, sağlık çalışanlarının karşı karşıya kaldığı sorunlar, bilimsel alanda ilerleyememek, bir millet haline gelememek ve daha sayacağımız yüzlerce-binlerce sorun bu nedenden kaynaklanmaktadır. İşin daha da vahim kısmı ne ülkeyi yönetenlerin ne de yönetmeye aday olan muhalefetin bunların farkında olmaması ve çözüm üretmemesidir.” diye devam etti.

Bireylerin erdem değerlerini yaşamlarına yansıtmalarının 30-40 yıllık bir çalışmayla mümkün olacağını söyleyen Savaş, bu amaca yönelik olarak Erdemli Yurttaş Hareketi Derneği’nin çatısı altında Ateş Böceği Seminerleri düzenlediklerini söyledi.

“Her bir yurttaşımız erdemli bireyler olarak etrafına ışık saçan ateş böcekleri gibi olmalıdır. Düzenlediğimiz seminerlerde 16 yaş ve üzerindeki yurttaşlarımızla Zoom üzerinden bir araya geliyoruz. 6 Nisan 2022 Çarşamba gecesi 10. dönem seminerlerimiz başlayacak ve her çarşamba ve cumartesi akşamları saat 21.00-23.00 arasında 5 hafta boyunca devam edecektir. Bu seminerlerde ders anlatmıyoruz. Katılımcılarımızı tartıştırarak bu kavramları içselleştirmelerini sağlıyoruz.” diyen Serdar Savaş, Ateş Böceği Seminerleri’ne katılmak isteyenlerin www.serdarsavas.org adresinden başvuru yapabileceklerini belirtti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı