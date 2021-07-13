D&R’ın Muğla’daki yeni mağazası İclal Aydın’ın imza günü ile açıldı

Kültür, sanat ve cümbüş dünyası D&R, Türkiye genelindeki mağazalarına bir yenisini ekledi. D&R’ın 206’ncı mağazası Muğla Hayal Park AVM’de, İclal Aydın’ın birinci imza günüyle kapılarını açtı. 300 metrekare alana sahip yeni D&R mağazasında 100 bin adet eser bulunuyor.

Türkiye’nin en büyük kültür ve cümbüş platformlarından D&R, yeni mağazasının kapılarını Muğla Düş Park AVM’de açtı. Mağazanın açılışı, D&R Genel Müdürü Mustafa Altındağ, D&R Genel Müdür Yardımcısı Sedat Öztürk, D&R Pazarlama Yöneticisi Şule Çalışkan ve D&R Kurumsal İrtibat ve Reklam Satış Yöneticisi Nalan Demircioğlu Yavuz’un katıldığı kurdele bölümü ile gerçekleşti. Mağazanın birinci ünlü konuğu ise başarılı müellif İclal Aydın oldu. Aydın, yeni kitabı “Söylenmemiş Sözler”i birinci sefer D&R Muğla Hayal Park mağazasında imzaladı.

D&R, yeni mağazasında tüm konuklarını kültür, sanat ve cümbüş dünyasının zenginliklerini daha sık, daha kolay ve daha nitelikli bir biçimde keşfetmeye ve paylaşmaya teşvik ediyor. D&R, artık bir gelenek haline gelen imza günleri ile bu mağazasında da alışveriş molalarının keyifli adresi olmayı hedefliyor.

Türkiye’de 49 vilayette bulunan D&R, Muğla Hayal Park AVM ile Muğla’daki mağaza sayısını 11’e, Türkiye’deki mağaza sayısını 206’ya çıkardı. 300 metrekare alan üzerine heyeti yeni D&R mağazasında yerli ve yabancı kitap, mecmua ve müzik eserlerinin dışında; hobi ve multimedya kümeleri ile 100 bin adet eser yer alıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı