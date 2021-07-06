Kültür, sanat ve cümbüş dünyası D&R’ın yeni mağazası Muğla’da İclal Aydın’ın imza günü ile açılış yapıyor

Kültür, sanat ve eğlenceyi tek çatı altında birleştiren D&R, yeni mağazalarla büyüyor. D&R’ın 206’ncı mağazası Muğla Hayal Park AVM’de, 25 Haziran Cuma günü ünlü muharrir İclal Aydın’ın birinci imza günüyle kapılarını açıyor. 300 metrekare alana sahip yeni D&R mağazasında 100 bin adet eser bulunuyor.

Herkes için bir keşif dünyası sunan D&R, yeni mağazalarıyla büyümeye devam ediyor. Türkiye’de 49 vilayette bulunan D&R, yeni mağazası Muğla Hayal Park AVM’de kültür, sanat ve cümbüş tutkunlarına merhaba diyecek. Kurdele bölümüyle gerçekleşecek açılışın akabinde saat 15.00’te, ünlü müellif İclal Aydın son kitabı “Söylenmemiş Sözler”i birinci sefer D&R Muğla Düş Park mağazasında imzalayacak.

D&R, yeni mağazasında tüm konuklarını kültür, sanat ve cümbüş dünyasının zenginliklerini daha sık, daha kolay ve daha nitelikli bir formda keşfetmeye ve paylaşmaya teşvik edecek.

Birinci mağazasını 1997 yılında açan, Türkiye’nin en büyük kültür ve cümbüş platformu D&R, Muğla Düş Park AVM ile Muğla’daki mağaza sayısını 11’e, Türkiye’deki mağaza sayısını 206’ya çıkarmış olacak. 300 metrekare alan üzerine şurası yeni D&R mağazasında yerli ve yabancı kitap, mecmua ve müzik eserlerinin dışında; hobi ve multimedya kümeleri ile 100 bin adet eser yer alıyor. D&R, artık bir gelenek haline gelen imza günleri ile bu mağazasında da alışveriş molalarının keyifli adresi olmayı hedefliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı