Drogsan ve Rockwell Türkiye’de 65.000 Hemodiyaliz hastasını ilgilendiren iş birliği sözleşmesini imzaladı

Türkiye’nin öncü ilaç firmalarından Drogsan, Rockwell’in yenilikçi demir eksikliği anemisi ilacını Türkiye’de pazara sunacak.

Türkiye’nin öncü ilaç firmalarından Drogsan İlaçları, biyofarmasötik tahliller sunan Rockwell Medical’in FDA onaylı yeni ilacını Türkiye’de pazara sunmak için iş birliği yaptı.

2014 yılında Türkiye’nin birinci yerli biyobenzer ilacını kullanıma sunan, nefroloji alanında uzman Drogsan, kendini demir eksikliği tedavisi ve anemi idaresini dönüştürmeye adamış Rockwell ile güçlerini birleştirdi. Yapılan bu iş birliğiyle Drogsan, Rockwell’in hemodiyalize giren hastaların demir eksikliği anemisi tedavisi için geliştirdiği yenilikçi ilacı Türkiye ve etraf ülkelerde pazara sunabilecek.

Drogsan İlaçları İdare Konseyi Lideri ve CEO’su Mustafa Karpuzcu; “Rockwell Medical ile iş birliği yapma ve bu yenilikçi tedaviyi Türkiye’deki hemodiyaliz hastalarına sunma fırsatını memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye’de yaklaşık 65.000 hemodiyaliz hastası bulunuyor ve bu hastaların sayısı her gün artıyor. Bu iştirakin demir eksikliği anemisi hastalarının faal ve inançlı yenilikçi tedavi muhtaçlığını gidermek için hayati değer taşıdığına inanıyoruz ” dedi.

Rockwell Medical Lideri ve CEO’su Dr. Russell Ellison; “Hemodiyaliz alanındaki yenilikçi eserimizi dünyanın dört bir yanındaki hastalara ulaştırmak için fırsatları artırmaya devam ederken, bu mutabakat Türkiye’deki demir eksikliği olan hastaların gereksinimlerini karşılamak için değerli bir ilerlemeyi temsil ediyor. Drogsan, 45 yıllık ilaç tecrübesi, kurumsal altyapısı, başarılı yeni eser lansmanları ve son derece tecrübeli nefroloji takımıyla bu alanda güçlü bir geçmişe sahiptir. Bu nedenle iştirak için tercih ettiğimiz Drogsan ile yenilikçi eserimizi muhtaçlığı olan hastalara ulaştırmak için yakın bir halde çalışmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.

Drogsan İlaçları Hakkında

Hala 1.400 çalışanı ve toplamda 400 milyon cirosuyla sıhhat kesiminde faaliyet gösteren Nevzat Kümesi’nin bir üyesi olarak 1975 yılında kurulan Drogsan İlaçları, Türkiye’nin öncü ilaç firmaları ortasındadır. Drogsan, 2014 yılında Türkiye’nin birinci yerli üretim biyobenzer ilacını pazara sunarak nefroloji alanına giriş yapmış ve yaptığı çalışmalarla bu alanda liderliği hedeflemiştir. Güçlü üretim kapasitesi ve milletlerarası iş birlikleriyle Drogsan, seçilmiş terapötik alanlarda ülkemizin gereksinimlerini karşılarken birebir vakitte Doğu ve Güney Avrupa, BDT, Orta Doğu, Afrika, Orta ve Güneydoğu Asya’daki 30’a yakın ülkeye yaptığı ihracatla bu bölgelere de hizmet sunmaktadır.

Rockwell Medical Hakkında

Rockwell Medical, yeni jenerasyon parenteral demir teknolojisi platformu, çeşitli hastalık durumlarında oluşan demir eksikliğinin tedavisini dönüştürme, sıhhat bakım maliyetlerini düşürme ve hastaların hayat kalitelerini uygunlaştırma potansiyeline sahip yenilikçi eserler geliştiren ve ticarileştiren bir biyofarmasötik firmadır. Rockwell’in bu tedavi platformunda geliştirmiş olduğu birinci iki eser hemodiyaliz hastalarının demir eksikliği tedavisinde FDA tarafından onaylanmıştır. Rockwell Medical, bu platformla konutta diyaliz tedavisi alan hastalar için de eser geliştirmeye devam etmektedir. Ayrıyeten, Rockwell Medical, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki diyaliz kliniklerine hemodiyaliz konsantresi eserleri sağlayan en büyük iki tedarikçiden biridir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı