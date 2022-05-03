DSİ’den Uşak’a 19 yılda 127 tesis

DSİ yatırımlarının kaynağını teşkil eden su, yaşamsal öneminin yanında tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden birini oluşturuyor. Ulaştığı her alanda adeta zincirleme bir reaksiyona sebep olan su, hem sektörel hem de sektörler arası hareketliliği tetikliyor. Suyun tarım ve sanayide yarattığı güçlü etki, geniş iş sahalarının doğmasına da vesile oluyor.

Tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde faaliyetlerini yürütmekte olan Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü; inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere; hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atıksu arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla milletimizin hizmetine sunuyor.

Bu bağlamda ülkemizde 1954 yılından bu yana toprak ve su kaynaklarını geliştirmekle mesul olan DSİ, aralarında dünyada ilk kez uygulanan projelerin, en yüksek ve büyük barajların, en uzun sulama kanallarının ve içme suyu maksatlı tünellerin bulunduğu sayısız tesisi tamamlayarak milletimizin istifadesine sunmuş ve sunmaya da devam etmektedir.

İçme suyu başta olmak üzere sulama, taşkın koruma ve tarla içi geliştirme ve toplulaştırma alanında yaptığı yatırımlarla ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan DSİ Genel Müdürlüğü Uşak’a son 19 yılda 963 milyon liralık yatırım yaptı.

32 baraj ve gölet inşa edildi

19 yılda Uşak kent genelinde 127 tesisi hizmete açtıklarını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, bu tesislerden 32 tanesinin baraj ve gölet olduğunu söyledi. Kaya Yıldız “ Uşak’ta inşa ettiğimiz 44 sulama tesisi sayesinde 106 bin 740 dekar arazide sulu tarıma geçildi. Bölgede verimlilik ve ürün çeşitliliği arttı. Uşak ekonomisine geçen yıl 288 milyon liralık katkı sağladık. Projelerimiz sayesinde 5337 kişiye istihdam olanağı yarattık” diye konuştu.

İnşa edilen 2 içme suyu tesisi ile Uşaklı vatandaşlara yılda 6,4 milyon m3 içme ve kullanma suyu temin ettiklerini belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, il genelinde 1 adet de Yeraltı Suyu Besleme tesisi inşa ettiklerini söyledi.

8040 dekar arazi taşkından kurtarıldı”

Uşak’a son 19 yılda 48 adet taşkın koruma tesisi kazandırdıklarının altını çizen Kaya Yıldız, 50 meskun mahal ve 8040 dekar arazide taşkın ve su baskını riskinin minimize edildiğini söyledi.

Uşak’ın binlerce yıldır iklimi ve tarıma dayalı yapısı ile onlarca medeniyete ev sahipliği yaptığının hatırlatan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, toprağı daha verimli ve etkin kullanabilmek için kent genelinde 113.860 dekar arazide arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme projesinin tamamlandığını ifade etti.

Uşak’a 769 milyar liralık yatırım daha

Uşak’ın su potansiyelini daha etkin kullanarak, yarınların modern tarım kentinin alt yapısını bugünden hazırlamak istediklerini ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız “ Uşak’ta şu anda 24 projemiz devam ediyor. Bunlardan 9 tanesi planlama ve proje aşamasında 15 projemizde ise inşaat çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 769 milyon lirayı bulan çalışmalarımız tamamlandığında toplamda 12 bin 020 dekar arazi daha modern sulamaya açılacak. Bölge üreticisi yılda 24 milyon lira daha fazla kazanacak.. Ayrıca 600 kişiye de iş olanağı sağlanacak” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı