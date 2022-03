Dubai’deki The Sevens Stadyumu, bölgenin tüm faaliyetleri için güneş enerjisinden faydalanan ilk spor tesisi olacak

Şeyh Ahmed Bin Said Al Maktum, Emirates’e ait tesiste güneş enerjili otoparkın açılışını yaptı.

10.550 metrekareden geniş bir alana yayılan güneş panelleri ile projektörler, iç mekân, sokak aydınlatma ve soğutucuların yanı sıra tüm spor sahaları, kortlar, tribün, kulüp binası ve personel konaklama yeri için yeterli elektrik enerjisi üretiliyor.

Bölgesel spor etkinliklerine, birinci sınıf turnuvalara ve uluslararası takımlara ev sahipliği yapan Emirates’e ait spor tesisi The Sevens Stadyumu’nda bölgenin ilk ve en büyük güneş enerjili otoparkının açılmasıyla artık tesis daha fazla gezegen dostu.

Emirates Yönetim Kurulu Başkanı Şeyh Ahmed Bin Said Al Maktum tarafından resmi açılışı yapılan güneş enerjili otopark, elektrikli otomobiller için dört şarj istasyonu dâhil olmak üzere 550’den fazla araç için gölgelikli park yeri sağlıyor. Ayrıca, şehrin en büyük spor ve eğlence etkinliği Emirates Dubai 7s haftası hariç, yıl boyunca Stadyumun tüm faaliyetlerine güç sağlamak için yeterli temiz enerjiyi üretecek.

Şeyh Ahmed konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Emirates olarak, halihazırda Mühendislik Merkezi ve Emirates Uçak İçi İkram hizmetlerimiz dâhil olmak üzere operasyonlarımızda güneşten elde edilen temiz enerji kullanılıyor. The Sevens Stadyumu’ndaki bu yeni güneş enerjili otopark, Dubai’nin 2050 yılına kadar karbon nötr bir ekonomiye dönüşme vizyonu ile karbon ayak izimizi azaltma kararlılığımız kapsamında attığımız en son adımdır.

The Sevens Stadyumu, Dubai’de bölgesel spor etkinliklerinin merkezinde yer almakta olup etkinlik ve takımlar için de bölgede birinci sınıf tesis konumundadır. Spor topluluklarının ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, Dubai’nin hareketli spor hayatına katkıda bulunmak için The Sevens’ı geliştirmeye devam edeceğiz.”

The Sevens Stadyumu’nun diğer çevre girişimleri arasında içilemeyen su kullanan modern sulama sistemleri, 2021 Emirates Dubai 7s şampiyonasında çıkan atıkların 52’sinin geri dönüşüm yoluyla katı atık sahalarına gitmesini önleyerek atıkların azaltılması ve etkinliklere enerji sağlamak için biyodizel kullanımıyer alıyor. 2021 Emirates Dubai Sevens şampiyonasında, World Rugby Yayını, kayıt ve hakem çadırları, soyunma kabinleri, HSBC dinlenme alanları ve ATM’leri ile aydınlatmalar ve x-ray cihazları dâhil olmak üzere etkinlik ve diğer imkanlar için enerji temin etmek üzere yaklaşık 30.000 litre biyodizel kullanıldı.

The Sevens Stadyumu’nun yeni güneş enerjili otoparkı:

10.550 metrekarelik bir alanı kaplayan 4500 güneş paneli kullanarak ilk yılında 3,6 GwH temiz enerji üretecek;

Elektrikli otomobiller için dört şarj noktası dahil 555 otomobil için gölgelikli park alanı sağlıyor;

The Sevens Stadyumu’nun karbon (CO2) emisyonlarını yılda 1496 metre ton azaltacak;

Aşağıda yer alanlar için yeterli elektriği üretecek: 8 çim saha, 6 kriket sahası (çim ve kum) ve 4 çok amaçlı kortun projektörleri Tüm saha ve kortlardaki 1042 aydınlatma 256 sokak lambası Tesis genelindeki 57 su ve sulama pompası İki adet 300 tonluk soğutucu Tribün, Kulüp binası ve personel konaklama yeri.



The Sevens Stadyumu, çeşitli kort ve sahalarında kriket, futbol, rugby, netbol ve diğer spor müsabakalarını izlemek için sadece kış aylarında haftada 10.000’den fazla kişinin katılım gösterdiği aktif bir bölgesel spor takvimine ev sahipliği yapıyor. Tüm dünyada spor faaliyetlerinin zor bir sürece girdiği COVID-19 salgını boyunca, The Sevens Stadyumu, Olimpiyat hazırlık antrenman ve maçları, 2021’de gerçekleştirilen iki Emirates Dubai 7s turnuvası ve son olarak Rugby Dünya Kupası Eleme Turnuvası gibi uluslararası takımlara ve etkinliklere güvenli ve başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptı. Kısa bir süre önce BAE’de gerçekleştirilen IPL ve T20 Kriket Dünya Kupası süresince, The Sevens Stadyumu çok sayıda lider kriket takımına ve ülkeye ev sahipliği yapan tesisler arasında yer aldı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı