Duman’ın Aylar Sonra İlk İstanbul Konseri ile KüçükÇiftlik Park’ta Müziğe Duyulan Özlem Sona Eriyor

Kentin rakipsiz cümbüş merkezi KüçükÇiftlik Park’ın kapıları 100 Music Sunar: Park’ta Rock için açılıyor. Rock müzik severler için bir klasik haline gelecek olan konser serisi 9-10 Temmuz tarihlerinde Duman ile başlıyor.

Pandemiden bu yana aylar sonra birinci kere kapılarını müzik için açan KüçükÇiftlik Park’ta hudutlu sayıda oturma tertibi ile gerçekleşecek konserlerle müzikli günlere duyulan hasret sona erecek. Ekim ayına kadar sürecek konser serisinin birbirinden yeterli öbür isimleri ise çok yakında açıklanacak.

KüçükÇiftlik Park’ın kapıları 100 Music Sunar: Park’ta Rock’ın birinci konseri Duman ile açılıyor!

Temmuz ayında #uzakduryakınıma konseptiyle kapılarını açmaya hazırlanan KüçükÇiftlik Park, sanat, cümbüş ve müzik dolu etkinliklere hasret kalan İstanbullular için mükemmel bir konser serisi hazırladı. Şiddetli pandemi şartlarında konuklarının sıhhatini düşünerek müziğin sesini kısan KüçükÇiftlik Park’tan yükselen sesler yine tüm kenti saracak.

Olağan kurallarda ayakta 17 bin kişiyi ağırlayabilen KüçükÇiftlik Park, rock müziği tutkunlarını pandemi kurallarına uygun olarak yaklaşık 1000 kişilik sonlu sayıda oturmalı tertibi ile ağırlayacak. 9-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Yüzdeyüz Müzik’in sunacağı Duman konserinin akabinde Ekim ayına kadar en sevilen rock müzik sanatkarlarının yer alacağı 100 Music Park’ta Rock ile İstanbullular açık havanın da yüzdeyüz müziğin de tadını doya doya çıkaracak.

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Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı