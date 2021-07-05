Dünya borsaları artık Türk yatırımcısının hizmetinde

İnfo Yatırım, hizmetlerini genişleterek artık de memleketler arası borsalarda süreç gören tüm yatırım araçlarını yerli yatırımcıların hizmetine sunuyor. Türk yatırımcılar; Tesla, Apple, Netflix, Google, Amazon ve Facebook üzere tanınan pay senetlerine yatırım yapabilecek.

Dana evvel Türk yatırımcılarına Londra Metal Borsası’nda süreç yapma imkanı sağlayan İnfo Yatırım, hizmetlerini genişleterek artık de memleketler arası borsalarda süreç gören tüm yatırım araçlarını yerli yatırımcıların hizmetine sunuyor. Türk yatırımcılar, ABD’den Almanya’ya İngiltere’den Hong Kong’a dünya borsalarında 24 saat süreç yapma fırsatıyla artık Tesla, Apple, Netflix, Google, Amazon ve Facebook üzere tanınan pay senetlerine İnfo Yatırım üzerinden ulaşabilecek.

Memleketler arası piyasalarda süreç yapmak, Türk yatırımcısı açısından uzun süreçler içeriyor, ayrıyeten ülkelerin farklı uygulamaları nedeniyle dertli ve sıkıntı bir hale dönüşüyordu. Türkiye’nin önde gelen aracı kurumlarından İnfo Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., hizmet yelpazesine milletlerarası piyasaları ekleyerek, Türk yatırımcıların dünya borsalarına kolay bir formda ulaşmasını imkanlı hale getirdi.

İnfo Yatırım’ın sunduğu memleketler arası piyasalar yatırım araçları ortasında pay senetlerinin yanı sıra; emtia, opsiyon, borsa yatırım fonları, tahvil ve vadeli kontrat süreçleri de yer alıyor. Türk yatırımcılar bu seçenekler doğrultusunda, ABD’den Almanya’ya İngiltere’den Hong Kong’a dünya borsalarında 24 saat süreç yapabilecek. Ayrıyeten Tesla, Apple, Netflix, Adobe, Google, Amazon ya da Facebook üzere dünya devi şirketlerin pay senetlerine de İnfo Yatırım üzerinden yatırım yapma imkanına kavuşacaklar.

Gaye, Türk yatırımcısının yükselen ilgisi içinde global borsalara sağlıklı erişim sağlamak

İnfo Yatırım CEO’su Nadir Şahin, Türkiye’de bilhassa son periyotta artan yatırımcı ilgisini karşılayabilmek ve canlı tutabilmek maksadıyla yatırımcıların global borsalara erişimini sağlıklı bir biçimde sağlayabilmeyi hedeflediklerini söyledi. Şahin, “Dünyanın çeşitli noktalarında bilhassa pandemi kaynaklı kriz ile gayrette bulunan yeni keşifler, global çapta talep gören şirketleri ön plana çıkarıyor. İnfo Yatırım olarak, bu noktada rekabetçi süreç şartları ile yatırımcılarımızın bu yeni trendleri oluşturan şirketlerin pay senetlerine yatırım yapmalarını ve bu şirketlere ortak olmalarını sağlıyoruz. Yatırımcılar; pay senetlerine ek olarak, tahvil piyasasına, emtialara ve yeni yükselen dallara kolaylıkla yatırımlar yapabilir” diye konuştu.

Hangi süreçler yapılabilir?

Dünya borsalarına ait bilgi taleplerine uzman takımıyla yanıt vererek, yatırımcılara yönelik en uygun tahlilleri sunmaya odaklanan İnfo Yatırım, memleketler arası piyasalara yönelik öne çıkan yatırım seçeneklerini ise şöyle sıraladı:

Pay Senetleri

Türk yatırımcılar; global ölçekte dünyanın birçok yerinde faaliyetlerine devam eden şirketlere ilişkin pay senetlerine yönelebilir. Bilhassa Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google ve Tesla üzere şirketlerin yanı sıra gelişime açık olan ve kıymet yaratan birçok şirkete yatırım fırsatı sunuluyor.

Borsa Yatırım Fonları (ETF)

İçerisinde oluşturmuş olduğu varlık sınıfına yahut dala ilişkin şirketlere bir sepet aracılığı ile yatırım fırsatı sunuyor. Sepet içerisinde bulunan eserlere, yalnızca bir dala ilişkin pay senetlerinden farklı olarak, kıymetli metaller, petrole dayalı eserler, ziraî besinler, tahviller ve dövizler dahil olabilir. Son yıllarda, global ölçekte yatırımcılar tarafından giderek artan oranda talep gören borsa yatırım fonları; riski azaltmada ve alternatif getiri fırsatları sunmakta öne çıkıyor.

Milletlerarası Vadeli Süreçler

Memleketler arası piyasalarda süreç gören ve standartlaştırılmış yatırım araçları olan vadeli mukaveleler, destek varlık olarak birçok eser üzerine oluşturabilir. Pay senetleri, endeksler, emtialar, tahviller ve pariteler üzerine yazılabilir. Vadeli mukaveleler, bilhassa riskini minimize etmek isteyen risk yöneticileri, spekülatörler ve arbitraj süreçleri için tercih edilmektedir.

Opsiyonlar

Türev eserlerden biri olan opsiyonlar, yatırımcısına prim fiyatı karşılığında destek varlığı alma ya da satma hakkı veren yatırım araçlarıdır. Opsiyon kontratına tabi olan destek varlık; pay senedi, endeks, emtia, tahvil ve pariteler olabilir. Dünyanın önde gelen opsiyon piyasalarında, yatırımcılar risklerini minimize edebilir ve farklı opsiyon stratejileri ile birlikte getirilerini de artırabilirler.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı