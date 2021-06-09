Dünya Çevre Günü’nde ‘Gezegene Teşekkür’

500.000 tohum topunu toprakla buluşturacak #gezegeneteşekkür projesini başlatan Rebul Şirketler Kümesi, 5 Haziran Dünya Etraf Günü’ne istinaden 80.000 tohum topu ile Artvin’e yeşil bir iz bırakacak.

#gezegeneteşekkür

Rebul Şirketler Grubu’nun gelecek kuşaklara daha pak, daha yaşanabilir bir dünya hazırlama misyonuyla hayata geçirdiği, sürdürülebilirlik eforlarının bir modülü olan ‘Gezegene Teşekkür’ ağaçlandırma projesi devam ediyor. Global iklim krizine karşı sürdürülebilir ve inovatif etraf teknolojileri geliştiren toplumsal teşebbüs ecording iş birliği ile gerçekleşen projede, toplam 500.000 tohum topunun, ağaçlandırılması gereken alanlara ecoDrone ile atışı gerçekleştirilecek.

5 Haziran Dünya Etraf Günü’ne istinaden gezegene 80.000 tohum topu ile teşekkür edecek Rebul Şirketler Kümesi, insansız hava araçları ecoDrone’lar ile Doğu Ladini ve Yabani Nar tohumlarını Artvin’de ağaçlandırılması gereken alanlarla buluşturacak.

Yeryüzünde yeşil bir iz bırakmak için başlatılan projede müşteriler de satınaldıkları her Rebul ve Atelier Rebul eseri ile projeye takviye verebiliyorlar. Atelier Rebul eserleri ile ulaşan QR kodlarını okutup ağaçlandırma yapılacak alanda, yer almasını istedikleri ağaç tohumunu seçebiliyor ve tohum toplarının gelişimi ile ağaçların büyüme seyahatini e-mail yoluyla takip edebiliyorlar.

Atelier Rebul, Tabiat Dostu Eser Hareketine Devam Ediyor

Tabiat dostu eser hareketiyle hoşluğun 3R’sini “Refill/Reuse/Reduce” kabul eden ve “yeniden doldurun, yine kullanın, atıkları azaltın, bunları tekrar edin” diyen Atelier Rebul, 7 yıldır mağazalarında bulunan dolum ünitelerinde devam ettirdiği tekrar doldurulabilir ambalaj projesini hem kolonyalarını hem de parfümlerini kapsayacak halde genişletti. Biten kolonya ve İmza Koleksiyonu parfümleri, ambalajlarını atmadan mağazalarda tekrar doldurulabiliyor. Daha az şişe, daha az kapak, daha az etiket ve daha az kartonla daha az atık sağlayan marka buna ek olarak; yine doldurulamayan spreyli cam şişe kolonyaları için mağazalarında geri dönüşüm atık torbaları oluşturdu. Ateier Rebul, bu cam atıkları geri dönüştürürken müşterilerini de dolum kolonyalarına teşvik ediyor. Sıvı sabunlarını da Haziran ayından itibaren standart ambalaja nazaran 78 daha az plastik tüketimi sağlayan Refill ambalajlarla müşterilerinin karşısına çıkaracak olan Atelier Rebul, tabiat dostu eser hareketine durmaksızın devam etmeyi hedefliyor. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyete başlayan yeni fabrikasında 1 Mayıs prestiji ile 100 yenilenebilir güç kullanan ve son olarak Yeşil Güç sertifikasını da alan Rebul Şirketler Kümesi, sürdürülebilir bir dünya için çalışmalarına süratle devam ediyor.

Pak Formül

Pak gezegen ve pak gelecek için ‘temiz formül’ü benimseyen Rebul Şirketler Kümesi, tabiattan ilham alıyor, bilim ve en son teknolojiyi takip ederek hem müşterileri hem de etraf için, doğal, inançlı ve pak içerikler kullanmaya devam ediyor. Rebul Şirketler Kümesi, eczacılığın vazgeçilmez bir modülü olan bitkilere, geçmişteki arşivlerine, doğal kokuya, klâsik yollara odaklanıyor, doğal ve sağlıklı eserlerden oluşan koleksiyonlarla müşterileriyle buluşuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı