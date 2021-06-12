Dünya Çevre Günü’nde Yenilebilir Enerji Potansiyelimizin farkında mıyız?

Türkiye günlük 7,5 saatlik verimli güneş kullanımı ve 48 bin megavatlık rüzgâr gücü potansiyeli ile Avrupa’da birinci sıralarda yer alıyor.

Birleşmiş Milletler Etraf Konferansı’nda alınan kararla ilan edilen 5 Haziran Dünya Etraf Günü, yenilenebilir güç kaynaklarının kullanımı, daha çevreci bir sanayi ve ekosistemimizin korunması hususlarında farkındalık yaratmak için 1972 yılından günümüze kutlanıyor. Türkiye’nin öncü güç firması Üçay Küme CEO’su Turan Şakacı, Dünya Etraf Günü’nde, Türkiye’nin yenilenebilir güç potansiyeline dikkat çekerek, “Güneş Gücü Potansiyeli Atlası’na nazaran Türkiye günlük 7,5 saatlik verimli güneş kullanımı ve 48 bin megavatlık rüzgâr gücü potansiyeli ile Avrupa’da birinci sıralarda yer alıyor. Bu potansiyeli pahalandırmak, Türkiye’yi güç üretiminde kirletici yakıtlardan kurtarmak mümkün” açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Milletlerin 1974 yılında Stockholm’de düzenlendiği Dünya Etraf Konferansı’nda ilan edilen 5 Haziran Dünya Etraf Günü, yenilenebilir güç kaynaklarının verimli kullanımı, tabiat dostu bir sanayi üretimi ve ekosistemimizin korunması hususlarında farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Dünya Etraf Günü’nde, Türkiye’nin yenilenebilir güç kaynaklarındaki potansiyeline değinen Türkiye’nin öncü güç firması ÜÇAY Küme CEO’su Turan Şakacı, güneş ve rüzgâr gücü potansiyelini ve ne kadarını kullanabildiğimizi ortaya koydu.

“GÜNDE 7,5 SAAT VERİMLİ GÜNEŞ ALIYORUZ”

Türkiye’nin güneş gücü potansiyelin Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında yüksek olduğunu belirten Turan Şakacı, “Güneş Gücü Potansiyeli Atlası’na (GEPA) nazaran Türkiye yıllık 2 bin 737 saat, günlük 7,5 saat verimli güneş alıyor. Bu sayı hem sürdürülebilir güç üretimi için hem de evsel kullanım için çok kâfi. Güneşten güç üretimi uzun müddettir devletin de gündeminde 2023 yılında açılması beklenilen Konya Karatay Güneş Gücü Santrali yıllık 3 bin megavat üretimle bu hususta önemli bir katma paha sağlayacak. Fakat bu hususta adım atacak olan yalnızca kamu kuruluşları değil, bizler de konutumuzun güneş gücü potansiyelini ölçtürerek konutlarımızda bu sonsuz güç kaynağından faydalanabiliriz. Kış aylarında bile güneş alan kentlerimiz ve kendini kısa müddette amorti eden yatırımlarla güneş gücünü konutlarımızda de kullanabiliriz” sözlerini kullandı.

“ELEKTRİĞİMİZİN YÜZDE 16’SINI GÜNEŞ VE RÜZGÂR GÜCÜ KARŞILIYOR”

Elektrik üretimimizin yenilenebilir kaynaklara yöneldiğini lakin bu mevzuda daha yapılacak çok şey olduğunu söz eden ÜÇAY Küme CEO’su Turan Şakacı, “Türkiye elektriğinin yüzde 16 ila 17’sini yenilenebilir güç kaynakları olan güneş ve rüzgâr gücünden karşılıyor. Bu oranın kıymetli bir kısmı rüzgâr gücü oluşturuyor. Yenilenebilir güç kaynakları kullanımı son 20 yılda katlanarak artsa da geldiği nokta şimdi tatmin edici değil. Bu hususta hem kamu kuruluşlarının hem de biz güç firmalarının atacağı çok adım var” dedi.

“DÜNYAMIZIN GELECEĞİ VE BİZİM GELECEĞİMİZ YENİLENEBİLİR ENERJİDE”

“ÜÇAY Küme olarak geleceğimizi yenilenebilir güçte görüyoruz” tabirlerini kullanan Turan Şakacı, “Sektörde 90’lı yıllarda doğalgaz başladı. Doğalgazlı iklimlendirme çalışmaları geçmiş 20 yılımızda da çok etkin olarak kullanıldı. Önümüzdeki süreçte ise fosil kaynaklı yakıtların sürdürülemez oluşu ve sıfır emisyon amacı nedeniyle yenilenebilir güç kullanımına yöneleceğiz. Sistemi artık elektrik gücüyle çözüp, elektriği de güneşten ya da rüzgârdan yenilebilir biçimde üreteceğiz. Isı pompasıyla da ısıtma soğutma sistemlerini ve sıcak su kullanımının tasarlanmasını sağlayacağız. Biz dalın bu noktada biraz daha evirileceğini, yeni bir vizyona geçeceğini ve geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Münasebetiyle kendi tarafımızda takımlarımızın içerisindeki teknik işçi sayısını artırıp, bilhassa yenilenebilir güçle alakalı eğitimler verip işçi alımına başladık. Dalın geleceğinde kendi vizyonunu, kendi dümenini bu yana çevirecek yapıların daha kuvvetleneceğini düşünüyoruz. Vizyonuna doğalgazın yanına ısı pompasını, güneş gücünü, rüzgâr gücünü ve alternatif güç kaynaklarını alan yapıların çok daha âlâ noktalara geleceğini öngörüyoruz. Hem Dünya’mız hem de bizler için yenilenebilir güç kullanımı en uygun seçenek. Bu hususta farkındalık yaratmalı, yenilenebilir gücün evsel kullanımını teşvik etmeliyiz” diyerek kelamlarını sonlandırdı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı