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Ana Sayfa Spor 29 Nisan 2022 14 Görüntüleme

Dünya Devi Real Madrid’in Şampiyonluk Yürüyüşü D-Smart’ta

Dünya Devi Real Madrid’in Şampiyonluk Yürüyüşü D-Smart’ta

Futbolseverlerin merakla takip ettiği, Avrupa’nın önde gelen liglerinden İspanya La Liga’da şampiyon bu hafta belli olabilir.

Her hafta büyük rekabetlere sahne olan ligde en yakın rakipleriyle arayı açan Lacivert Beyazlılar, kendi evi Santiago Bernabeu’da Espanyol karşısında en az 1 puan alması durumunda ligin bitimine 4 maç kala şampiyonluğunu ilan edecek. Real Madrid-Espanyol karşılaşması 30 Nisan Cumartesi saat 17:15’de canlı yayınla sadece D-Smart ve D-Smart GO’da. Real Madrid’in şampiyon olması durumunda stadyumda düzenlenecek kupa töreni de maçın ardından canlı yayınla D-Smart 77. Kanal Spor Smart’tan ekrana gelecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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