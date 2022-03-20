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Dünya Mutluluk Günü’nü kahkaha atarak kutladılar

Dünya Mutluluk Günü’nü kahkaha atarak kutladılar

Antalya Büyükşehir Belediyesi 20 Mart Dünya Mutluluk Günü kapsamında kahkaha yogası etkinliği düzenledi. Çok sayıda Antalyalı Konyaaltı Sahilinde bol bol kahkaha atarak stres attı.

Dünya üzerindeki insanların mutluluğu hatırlamaları ve kutlamaları için 2012 yılından itibaren kutlanan 20 Mart Dünya Mutluluk Günü kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği kahkaha yogası renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu.

SAHİLDE KAHKAHA SESLERİ

Konyaaltı Sahili Olbia meydanında düzenlenen etkinliğe çok sayıda Antalyalı katıldı.

Katılımcılar, müzik eşliğinde dans edip bol bol kahkaha atıp, iş ve hayat yoğunluğundan kaynaklanan stresten kurtulmaya çalıştılar. Mutluluk Koçu ve Kahkaha Yogası Lideri Merve Durmuş tarafından verilen eğitimde doğru nefes alma teknikleri ile her koşulda gülebilmenin vücutta yarattığı olumlu etkiler deneyimlendi.

MUTLULUK MESAJI VERİR

Endorfin hormonun vücutta (mutluluk hormonu) en çok kahkaha atarak salgılandığını belirten Merve Durmuş, “Kahkaha yogası beyne mutluluk mesajı gönderilerek yapılır. Stresimizi ve duygularımızı yönetebilen en önemli unsur kahkaha atmak. Bugün de katılımcılar kahkaha atarak güne enerjik başladı. Kahkaha yogası, kahkaha egzersizleri ile yoganın nefes tekniklerinin harmanlanmasından oluşmakta ve kişilerin motivasyonlarını artırmak, streslerini azaltmak için uygulanmaktadır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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