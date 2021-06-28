Dünya Selfie Günü’nde OPPO Reno5 Serisi ile Fark Yaratın

Ön kameralarda yüksek çözünürlük oranlarına sahip OPPO Reno5 Serisi Dünya Selfie Günü’nde en kaliteli ve en eğlenceli fotoğrafları çekmenize ve toplumsal medyanızda fark yaratmanıza yardımcı olacak.

Dünyanın önde gelen başkan akıllı eser markası OPPO’nun Reno5 Serisi’nde yer alan Reno5 ve Reno5 Lite modelleri sahip olduğu üstün kamera özellikleriyle Dünya Selfie Günü’nde en kaliteli ve en eğlenceli fotoğrafları çekmenize ve toplumsal medyanızda fark yaratmanıza yardımcı olacak.

Ön kamerada 44 MP üzere yüksek bir çözünürlüğe sahip Reno5 modeli ile hayli eğlenceli selfieler çekmeniz mümkün. Portre fotoğraf ve yapay zeka takviyeli portreler çekmenize imkan sunan Reno5 modeli, Gece Modu özelliği ile ışığın düşük olduğu ortamlarda bile en yeterli selfieleri elde etmenize imkan sağlıyor. Fotoğrafların yanı sıra görüntü çekimi de yapabileceğiniz Reno5 modelinin ön kamerası ağır çekim ve hızlandırılmış çekim üzere seçenekleri de sizlere sunuyor.

Reno5 Lite modelinin ise önde bulunan 32MP çözünürlüğündeki kamerası harika portreler çekmenize imkan sunarken, selfie güzelleştirme özelliği kusurları otomatik olarak gideriyor, cilt dokusunu bozmuyor ve kullanıcının cilt rengini ayarlayarak daha net ve parlak fotoğraflar sunuyor. Reno5 Lite’ın ön kamerasıyla ayrıyeten hızlandırılmış görüntü çekimleri de yapabilirsiniz.

Selfie çekmeyi sevenler için epeyce başarılı özelliklerle birlikte gelen Reno5 Serisi, iki perspektifi tek seferde yakalamanın yeni bir yolunu sunuyor. Çift İmajlı Görüntü özelliği hem ön hem de art kameralardan tıpkı anda kayıt yapabiliyor. Bir yandan art kamerayla etrafınızı çekerken başka yandan ön kameranın da yüzünüzdeki heyecanı ölümsüzleştirdiği anı tek bir ekranda görebilir, bunu toplumsal medyanızda paylaştığınızda arkadaşlarınız ortasında fark yaratabilirsiniz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı