Dünya Starı Monica Bellucci’nin, Zorlu PSM’deki Son Performansında Ünlüler Geçidi!

Dünyaca ünlü yıldız Monica Bellucci, Tom Volf’un yazıp yönettiği ve Maria Callas’ın hayatına dair bilinmeyen detayların ve ilginç hikayelerin yer aldığı tek kişilik oyunuyla, Zorlu PSM ve Piu Entertainment iş birliğiyle ikinci kez Türkiye’de sahne aldı. Bellucci’yi izlemeye gelenler arasında Hande Subaşı, Tarık Emir Tekin, Şükrü Özyıldız, Banu Çarmıklı, Yaşar, Nefise Karatay, İbrahim Selim, Güzin-Zeynep Özyağcılar, Volkan Severcan, Emir Bahadır gibi sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri de yerini aldı.

Tüm zamanların en büyüleyici, en nadide ve en hüzünlü sesine sahip Yunan asıllı ünlü soprano Maria Callas’ın Tom Volf tarafından kaleme alınan “Maria by Callas” kitabından yine kendisi tarafından sahneye uyarlanan Maria Callas: “Mektuplar ve Anılar” dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Monica Bellucci’nin göz dolduran performansı ile dün akşam son kez Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sevenleriyle buluştu.

Sinema kariyerindeki başarısını birkaç defa seçildiği dünyanın en güzel kadını unvanıyla taçlandıran ve uluslararası sinemanın en ünlü yüzlerinden olan Monica Bellucci, kariyerinin yeni projesi olan (Lettres et Mémoires by Maria Callas) Maria Callas: “Mektuplar ve Anılar” oyunuyla Türkiye’deki hayranlarına bir kez daha unutulmaz bir performans sergiledi. Dünyaca ünlü efsane sopranonun gücü ve kırılganlığını titizlikle yorumlayan İtalyan oyuncu Monica Bellucci’nin bu unutulmaz performansı İstanbul’daki izleyicilerine hafızalardan silinmeyecek anılar bıraktı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı