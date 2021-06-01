Dünya Tütünsüz Günü’nde dumansız ve sağlıklı yaşam çağrısı

Yeşilay, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında bir açıklama yaparak tütün kullanımının ziyanlarını vurgularken, tütün eserleri kullanan herkese sigarayı bırakma davetinde bulundu. Dünya Sıhhat Örgütü (DSÖ) bilgilerine nazaran her yıl 8 milyondan fazla insan tütün kullanımı nedeniyle hayatını kaybederken; tütün kullanımı dünyadaki tüm ölümlerin yaklaşık yüzde 18’ine neden oluyor. DSÖ ve Dünya Akciğer Vakfı’nın katkılarıyla hazırlanan Tütün Atlası da Türkiye’de ölümlerin yüzde 27’sinin tütün kullanımına bağlı nedenlerle meydana geldiğini ortaya koyuyor.

Tütün kullanımının tüm dünyada halk sıhhati açısından kritik bir sorun olmaya devam ettiğini vurgulayan Yeşilay Genel Lideri Prof. Dr. Mücahit Öztürk şunları söyledi:

“Dünyada 15 yaş ve üzeri nüfusta toplam 1,4 milyar tütün kullanıcısı bulunuyor öteki bir deyişle, global olarak yetişkinlerin yüzde 19’u tütün eseri kullanıyor. Türkiye’de ise; 2019 yılı Türkiye Sıhhat Araştırması’na nazaran her gün tütün kullanan 15 yaş ve üzeri bireylerin oranı 2016 yılında yüzde 26,5 iken, 2019 yılında artarak yüzde 28’e yükseldi. Bu oran yaklaşık 18 milyon kişi manasına geliyor. Bilindiği üzere, tütün kullanımı en az 20 doku, organ ve sistemini etkileyerek, toplumun genel hastalık riskini ve yükünü artırıyor. Tütün eserleri kullanımı erken ölümlere neden olurken, birebir vakitte sıhhat harcamaları, verimlilik kayıpları vb. nedenlerle dünyanın yıllık gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 1,8’i kadar da bir maliyet yaratıyor. Tüm bu bilgiler sigarayı bırakmanın, tütün eserlerinden uzaklaşmanın sıhhat için ve hayat kalitesinin artması için olmazsa olmaz olduğunu net bir formda ortaya koyuyor. Sigarayı bırakmak, uzun vadeli hastalıklarla alakalı sıhhat bakımı maliyetlerini azaltırken, birebir vakitte ekonomik ve toplumsal olarak üretken ömür yıllarını da uzatıyor. Biz de bir asırdan uzun müddettir bağımlılıklarla çaba eden Yeşilay olarak, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’nde tüm vatandaşlarımızı sağlıklı yaşama davet ediyor; ‘kendiniz ve sevdikleriniz için dumansız bir dünya oluşturun’ diyoruz” dedi.

COVID-19 devri sigaranın zararlarına ait değerli farkındalık sağladı

COVID-19 pandemisinin getirdiği telaş ve gerilim ile başa çıkabilmek için içlerinde tütün eserlerinin de bulunduğu kimyasallara yönelen insanların sayısında artma olduğunu belirten Öztürk, Yeşilay’ın bu hususta yürüttüğü çalışmalarla başarılı sonuçlar elde ettiğini vurguladı. Salgın periyodunda “Sigarayı bırakmanın tam zamanı” kampanyasıyla sigaranın tesirleri konusunda şuur oluşturmayı hedeflediklerini belirten Öztürk, sözlerine şöyle devam etti:

“Pandemi devrinde tütün bağımlılığı en öncelikli konularımız ortasındaydı. Hem farklı kanallardan vatandaşlarımıza ulaştık hem de sigarayı bırakmak isteyenlere uzaktan dayanak sağlamaya başladık. Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) bünyesinde verdiğimiz danışmanlık hizmeti için bugüne kadar tütün ile ilgili 25 bin 829 arama geldi; online ve yüz yüze toplam 5 bin 880 şahısla görüşme sağlandı. Bu süreçte bir de araştırma yaptırdık ve araştırma sonuçlarına nazaran 2020’nin son 6 ayında sigarayı bırakan her 10 şahıstan 1’inde koronavirüs salgınının tesirli olduğunu gözlemledik. Araştırmaya nazaran, her 4 şahıstan 1’i salgın periyodunda sigara kullanımını azalttığını belirtirken; salgın sırasında sigara kullanımını azaltanların yüzde 85’i de sigaranın koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine inanıyor. Sigarayı bırakmayı düşünenlerin oranı 2017 yılında yüzde 35’ken 2020’de yüzde 58’e yükselmesi de hem koronavirüsün tesirini hem de bu mevzuda şuurun arttığını doğruluyor. Biz de bu sonuçları görmekten büyük memnunluk duyuyoruz” dedi.

Sigarayı bırakmak ömür beklentisini uzatıyor

Hayatın rastgele bir anında sigarayı bırakmanın hayat beklentisini uzattığının altını çizen Öztürk, “Örneğin, 30 yaşında tütün kullanımını bırakmak, 10 yıla kadar hayat beklentisi ekleyebiliyor. 50 yaşında bırakmak ise, ortalama 6 yıllık hayat beklentisi ile sonuçlanıyor. Tütün kullanımının neden olduğu hastalıklar çoklukla kronik ve zayıflatıcı olduğundan ve yıllarca hayat kalitesinin düşmesine yol açtığından, kazanılan hayat yıllarının daha sağlıklı yaşanması da beklenebiliyor” dedi.

Türkiye’de tütün kullanımına başlama yaşı 15,5

Dünya çapında, 2000-2017 yılları ortasında 13-15 yaş ortası 24 milyondan fazla çocuğun sigara içtiği saptanırken; Türkiye Uyuşturucu Raporu 2019 datalarına nazaran ise ülkemizde tütün kullanımına başlama yaşı 15,5 olarak belirtiliyor. Bu durumun önüne geçmek için önleyici çalışmaların çok kıymetli olduğuna değinen Öztürk, “Yeşilay olarak sigara bağımlılığının azaltılması ve küçük yaşlardan itibaren çocuklarda şuur oluşturarak potansiyel bağımlılıkların önüne geçilmesi için yürüttüğümüz çalışmalarla tütün bağımlılığıyla çabaya takviye veriyoruz. Türkiye Bağımlılıkla Uğraş Programı (TBM), Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı (OBM) üzere projelerle bağımlılıkların önüne erken yaşlarda geçmeyi hedeflerken; kültür-sanat ve spor alanlarındaki projelerimizle de çocuklarda ve gençlerde âlâ ve sağlıklı hayat şuuru oluşturmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeşilay tütün bağımlılığıyla çabasını aralıksız sürdürüyor

Bir asrı aşkın müddettir bağımlılıklarla uğraş eden Yeşilay, tütün bağımlılığıyla çaba için pek çok proje hayata geçiriyor. T.C. Sıhhat Bakanlığı ile birlikte yürütülen “Sigarayı Bırak Hayatı Bırakma” ve “Sigarayı Bırakmanın Tam Zamanı” üzere irtibat kampanyaları farkındalık çalışmaları yapan Yeşilay, Yeşil Dedektör taşınabilir uygulaması ile ihlallerin önüne geçilmesine katkıda bulunarak dumansız hava alanına sahip çıkılmasını sağlıyor.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) bünyesinde tütün danışmanlığı hizmeti de sunuluyor. YEDAM uzmanları tarafından oluşturulmuş “Tütün Bağımlılığı Müdahale Programı” çerçevesinde sigara bırakmak isteyenlere fiyatsız dayanak sağlanıyor.

Hibya Haber Ajansı