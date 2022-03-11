Dünya Voleybolunun Kalbi Dikili’de Atacak

Tayland Phuket Adası, Portekiz porto, Çin Nanjing, Meksika Acapulco ve şimdi de Türkiye İzmir Dikili. Ege’nin incisi Dikili dünyanın sayılı turizm merkezleri ile aynı kategoride çok önemli bir uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşıyor. 2022 uluslararası voleybol federasyonu U19 Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası Dikili’de yapılacak. Dikili Dünya’nın marka kentleri ile aynı listede…

Güneşin sarısının, denizin mavisinin, doğanın yeşilinin her tonu. Eşsiz koylar tertemiz bir hava. Ve dünyanın en uzun kumsallarından biri.22 kilometre. Adres Dikili. Egenin incisinin işte bu rüya kumsalında Dünya voleybolunun en önemli isimleri buluşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yoğun çabaları ile şehrimize kazandırdığı turnuva, Uluslararası Voleybol Federasyonu FIVB ve Türkiye Voleybol Federasyonu öncülüğünde yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi de turnuvayı her aşamada destekleyecek. Ev sahibi Dikili belediyesi ise aynı zamanda Ana sponsor. Organizasyonu ise Southwest spor organizasyon şirketi yapacak.

Tam 32 ülke. Erkek ve kadınlar kategorisinde 64 takım, 128 sporcu. Ekipleri ile birlikte tam 220 uluslararası konuk.19 yaş altı sporcular 14 -18 Eylül tarihleri arasında, o eşsiz kumsalın üzerinde, Dikili Belediyesi Plaj Sporları Tesisinde ter dökecekler.

Uluslararası Voleybol Federasyonu FIVB, 2022 yılı ile ilgili turnuva takvimini çoktan yayınladı bile. Federasyon aynı zamanda tarihleri ile birlikte turnuvanın Dikili’de yapılacağını da duyurmuş oldu.

Bu, Dikili için ilk voleybol heyecanı değil. Türkiye Voleybol Federasyonunun düzenlediği 2021 Türkiye Pro Beach Tour’un bir etabı Dikili’de yapılmıştı.

Uluslararası turnuva geleceğin plaj voleybolu yıldızları için de bir vitrin. Bir önceki U19 Dünya Şampiyonası 2021 yılında erkeklerde Fransa’dan Teo Rotar ve Arthur Canet’in uluslararası alanda ilk kez altın madalya aldıkları Tayland’ın Phuket Adası’nda gerçekleşmişti. Türkiye ise bu alanda 2009 yılında Alanya’da anahtar yaş grubundaki uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapmıştı. Dikili heyecanlı ama kuşkusuz en heyecanlı isimlerden biri de Dikili belediye Başkanı Adil Kırgöz.

“İlçemizi her açıdan ulusal ve uluslararası arenada geliştirmenin daha da yukarıya taşımanın çabası içindeyiz. Böylesine önemli bir uluslararası spor etkinliğine ev sahipliği yapacak olmak gurur verici. Aynı zamanda spora verdiğimiz önemin de en dikkat çeken göstergelerinden biri. Dikili gerçekten bir cennet. Başta bu organizasyonun ilçemizde yapılacak olmasına büyük katkı sağlayan ve Dikili’mizin dünyanın yakından tanıdığı marka kentlerle aynı kategoride yer almasına vesile olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. U19 milli takımımız ile birlikte tüm sporculara şimdiden başarılar diliyorum. Kendilerini Türk misafirperverliğinin en iyi örneklerinden biri ile ağırlayacağız. Aynı zamanda ilçemizin de 100.kurtuluş yıldönümü olan 14 Eylül’ü sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı