Dünya Wi-Fi Günü’nde güvende kalın

Dünya çapında Wi-Fi teknolojisinin kentleri ve toplulukları bir ortaya getirmedeki gücünü hatırlatmak için Dünya Wi-Fi Günü, her yıl 20 Haziran’da kutlanıyor. Günümüzde internet her ne kadar bireyleri birbirine daha da yaklaştırmış ve işleri yürütmeyi kolaylaştırmış olarak görünse de bilhassa kablosuz ağlar kelam konusu olduğunda hem kuruluşlar hem de bireyler sıkıntı durumlarla karşılaşıyor. Ağ güvenliği ve zekası, çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA), gelişmiş uç nokta müdafaası ve inançlı Wi-Fi alanlarında dünya önderi olan WatchGuard Technologies, inançlı Wi-Fi’yi herkes için erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

“Güvenli ve erişilebilir Wi-Fi herkes için mümkün!”

İnançlı Wi-Fi erişimine herkesin ulaşabileceği bir dünyanın mümkün olduğunu aktaran WatchGuard Technologies Eser Müdürü Ryan Poutre, “WatchGuard, Dünya Wi-Fi Günü’nün ilişkiyi herkes için erişilebilir hale getirme misyonunu tam olarak destekliyor. Wi-Fi erişimi; toplumsal hareketlilik, eğitim kaynakları, meslek beklentileri, bankacılık ve çok daha fazlası için çok kıymetli bir yoldur. Wi-Fi teması, yetersiz hizmet alan topluluklar için muazzam ölçüde fırsatın kilidini açabilir lakin inançlı değil ise faydadan çok ziyan verebilir. Siber hatalılar, güvenlik zincirindeki en zayıf halkayı hedefleme eğilimindedir ve ne yazık ki yaygın olarak bulunan araçlar ve nasıl yapılır görüntüleri, birden fazla Wi-Fi ağını hacklemeyi nispeten kolaylaştırır. Acemi siber hatalılar bile Wi-Fi üzerinden akan trafiği durdurabilir ve akıllı telefonlardan, dizüstü bilgisayarlardan, tabletlerden yahut akıllı saatlerden kıymetli bilgileri çalabilir. Bu nedenle, her topluluğun süratli ve idaresi kolay fakat en kıymetlisi inançlı olan eksiksiz Wi-Fi hizmetine muhtaçlığı vardır. Dijital uçurumun kapatılmasında daha fazla ilerleme kaydedildikçe tüm dünyada kullanılan kablosuz tahlillerin, bilinen Wi-Fi tehditlerini algılamaya ve önlemeye uygun olmasını sağlayacak cinsten bir global güvenlik standardının savunulmasına yardımcı olmak için Güvenilir Kablosuz Ortam hareketine katılmayı düşünebilirsiniz” sözlerinde bulunuyor.

Siber akın riskini azaltmak bizim elimizde

Siber saldırganlar teknolojinin gelişmesiyle hayatın her alanına endişe yaymaya devam ederken, kurumlar ve bireylerin Wi-Fi hücumlarından korunmak için dikkat etmesi gereken değerli noktalar bulunuyor. “Dünya birbirine daha çok bağlandıkça berbat niyetli kullanıcılar, savunmasız insanlara ve kurumlara ulaşmanın bir yolunu aramaya devam ediyor” sözlerine yer veren WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, “Cihazlarda bulunan güvenlik açıkları, bilhassa Wi-Fi ağları üzerinden ilettiğimiz ve işlediğimiz çok ölçüde data göz önüne alındığında, zımnilik cephesinde hayli korkutucu olabilir. Güçlü ve eşsiz şifreler kullanmak, inançlı olmayan web sitelerini ziyaret etmemek, her vakit HTTPS kullanmak, güncellemek ve yamalar kullanmak üzere hayati adımlar atmak işleri daha az korkutucu hale getirmeye yardımcı olabilir” dedi.

Hibya Haber Ajansı