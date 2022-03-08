Dünya Yaban Hayatı Günü: Emirates ve Dubai Çölü Doğal Hayatı Koruma Alanı hassas çöl ekosistemlerini eski haline getirmek ve korumak için çalışıyor

Emirates yaklaşık 20 yıldır değeri 28 milyon AED’yi (7,6 milyon ABD Doları) geçen ve halihazırda devam eden yatırımlarıyla Dubai Çölü Doğal Hayatı Koruma Alanı’nda (DDCR) sürdürülebilir ve dengeli bir ekosistemin desteklenmesine yardımcı oluyor. Bu fon Dubai’nin bölgeye özgü bitki örtüsü ve her formda ve boyutta fauna ile dolup taşan benzersiz çöl yaşamı alanını korumanın yanı sıra BAE’nin kara ekosistemlerinin zengin doğal güzelliği hakkında farkındalık yaratmaya yardımcı oluyor.

DDCR, 225 kilometrekarelik devasa bir koruma alanı olup Dubai’nin toplam arazisinin yaklaşık 5’ini oluşturmaktadır ve Dubai’nin tek bir proje için ayırdığı en büyük arazi alanıdır. Bu alan BAE’nin canlı ekosistemindeki olağanüstü yaban hayatı ve dirençli bitki örtüsünü korumakta olup bugün 560’tan fazla türe ve 31.000 yerli ağaca ev sahipliği yapıyor. Bu ağaçların 29.000’inden fazlası artık sulama olmadan sürdürülebilir haldedir. Örneğin, yöreye özgü Ghaf ağacı (Prosopis cineraria) 30 metreye kadar inebilen kökleri sayesinde DDCR’deki su tablasına ulaşabiliyor.

Çoğu insan çölün sert ve sürekli değişen habitatının yaban hayatı veya bitki örtüsü açısından verimsiz olduğunu düşünse de, Emirates ve DDCR’nin ortak çalışmaları pek çok türün hayatta kalarak gelişmesini sağladı ve koruma alanı son yılların en önemli çöl koruma başarılarından bazılarına sahne oldu. Bu koruma çalışmalarının fayda sağladığı hayvanlardan bazılarına yer verdik:

1300’den fazla Çöl ceylanı, Arabistan ceylanı ve Arabistan antilobu gelişimini sürdürüyor: Sayıları sadece 230 olan hassas toynaklı hayvanlar, DDCR’nin yeniden yerleştirme ve yetiştirme programı başladığından beri istikrarlı şekilde büyürken ekosistemin genel sağlığına katkıda bulunan serbest dolaşan memeli popülasyonlarının doğal ve sürdürülebilir şekilde gelişmesi hedefine katkı sağlıyor. 171 Arabistan Antilobu daha BAE’deki diğer koruma altındaki alanlara yeniden yerleştirildi.

Kuş hayatı zenginleşiyor: 2800’den fazla Houbara (Chlamydotis macqueenii) 2010 yılından itibaren DDCR’ın yeniden yerleştirme programına dahil edildi ve kuşlar bu koruma alanının içinde ve dışında özgürce uçabiliyorlar. DDCR’de sağlıklı bir Firavun puhu popülasyonu da bulunuyor ve koruma alanının güneyindeki doğal üreme ile yakında baykuşları da etrafta uçarken görebileceğiz. Koruma alanı ayrıca soyu tükenmekte olan nübye akbabası için de önemli bir av bölgesidir ve BAE’yi nadiren ziyaret eden kara akbabanın da birçok kez bölgeye geldiği kaydedildi.

DDCR’deki tür çeşitliliği iki kattan fazla artış gösterdi: Koruma altındaki alanın özenle yönetilmesinin yanı sıra doğal süreçlerin teşvik edilmesi çöl habitatının yeniden yabanlaştırılmasına yardımcı oldu. 2003 yılında DDCR’nin türler listesi yaklaşık 150 türden oluşuyordu. Bugün koruma alanında 560’tan fazla bitki, ağaç, kuş, memeli, sürüngen ve eklembacaklı türü bulunuyor.

DDCR ayrıca otantik çöl deneyimleri, yerel bitki örtüsü ve faunanın oluşturduğu doğal habitatlara zarar vermeyen dikkatle seçilmiş aktivitelerle sürdürülebilir bir turizm merkezi haline geldi. DDCR tur operatörleri için sıkı bir “Onaylı Gezi” akreditasyon süreci yürütüyor. Tur operatörleri koruma alanının bitki örtüsü, faunası ve çölün ekosistemini korumaya yönelik sürdürülebilir uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak için özel bir eğitimden geçiyor.

DDCR 2021 yılında 125.000’ten fazla kişi tarafından ziyaret edildi. Ziyaretçi deneyimini zenginleştirmek için koruma alanında bir Ziyaretçi Merkezi oluşturulması planlanıyor. Koruma alanı ayrıca okullar ve yükseköğretim kurumlarına yönelik eğitim programları geliştirmek için bir platform olarak kullanılacak.

Emirates ayrıca Dünya Mirası listesindeki Büyük Mavi Dağlar bölgesinde yer alan ve doğal yaşamı korumaya adanan Emirates One&Only Wolgan Valley ile Avustralya’nın yaban hayatının ve ormanlarının korunmasına da destek veriyor.

Yasa dışı yabani hayvan kaçakçılığı ve istismarına karşı mücadelede de aktif rol oynayan Emirates, United for Wildlife Transport Taskforce üyesidir ve ROUTES (Soyu Tükenmekte Olan Türleri Yasa Dışı Taşıma Olanaklarının Azaltılması) ortaklarından biridir. Havayolunun taşımacılık kolu olan Emirates SkyCargo, büyük kediler, filler, gergedanlar, karıncayiyenler ve diğer yabani hayvan türleri dahil olmak üzere yasa dışı yabani hayvan ticaretiyle ilgili sıfır hoşgörü politikası uygulamaktadır ve avcılığı tamamen yasaklamıştır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı