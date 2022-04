‘Dünya Yetimler Günü’nde Konuşan Başkan Sandıkçı: “Yavrularımıza Her Türlü Desteği Vermeye Hazırız”

Dünya Yetimler Günü vesilesiyle düzenlenen iftar programında konuşan Başkan İbrahim Sandıkçı, “Yetim yavrularımızın eğitimleri konusunda Canik Belediyesi olarak her türlü katkıyı sağlamaya hazırız” dedi

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Dünya Yetimler Günü vesilesiyle İlçe Kaymakamlığı tarafından organize edilen iftar programına katıldı. Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, konuşan Başkan İbrahim Sandıkçı, idareciler olarak her zaman yetim çocukların yanında olduklarını ifade etti. Başkan Sandıkçı, “Kendisi de yetim ve öksüz olan bir peygamberin ümmetiyiz. Peygamber Efendimiz’in hasletlerinden biri de yetim çocuklara göstermiş olduğu ilgi ve şefkattir. Onun bu hassasiyeti bugünkü toplumumuzda ‘Yetim gülerse, dünya güler’ sözüyle karşılık bulmuştur. Bizler de Canik Belediyesi olarak ilçemizdeki yetim yavrularımızın özellikle eğitimleri konusunda her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız” dedi.

“Yılın her günü onların günüdür”

Canik Kaymakamı Mahmut Halal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu ve şube müdürlerinin de katıldığı iftar programında konuşan Başkan İbrahim Sandıkçı, yetim çocukların ailelerine hitaben, “Dünya Yetimler Günü sadece bir gün değil, yılın 365 günüdür. Yeryüzünde bugün 100 milyona yakın yetim çocuk bulunmaktadır. Biz idareciler, inandığımız dinin de bir gereği olarak her daim yetim yavrularımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Herhangi bir ihtiyaç halinde Belediyemizin kapısı onlara her zaman ardına kadar açıktır. Özellikle yavrularımızın eğitimleri konusunda her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Tüm İslam aleminde Ramazan ayının 15’inci günü Dünya Yetimler Günü olarak kutlanmaktadır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı