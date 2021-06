Dünya Yıldızları Billie Eilish, H.E.R ve Kid Cudi, Amazon Prime Day Show ile Prime Video’da Türk İzleyicilerle Buluşuyor

Amazon’un 21-22 Haziran’da tüm dünyada kutlamaya hazırlandığı ve iki gün boyunca Prime üyelerine özel dayanılmaz indirimler ve fırsatlar sunacağı Prime Day kapsamında Prime Görüntü üzerinden yayınlanacak “Prime Day Show”, 17 Haziran’dan itibaren dünya yıldızları Billie Eilish, H.E.R ve Kid Cudi’nin yer aldığı üç kısımlık konser serisini müzikseverlerle buluşturacak.

İSTANBUL—04.06.2021—Amazon, sayısız ödül sahibi dünya yıldızları Billie Eilish, H.E.R ve Kid Cudi’nin, Prime Day kapsamında gerçekleştirilecek Prime Day Show ile tüm dünya ile birebir anda Türkiye’deki izleyicilerle buluşacağını açıkladı. Üç kısımlık Prime Day Show, 17 Haziran’da Türkçe altyazı seçeneği ile Prime Görüntü üzerinden müzikseverlerle buluşacak. Prime Day Show, tüm Amazon müşterileri tarafından 30 gün boyunca izlenebilecek. 21 ve 22 Haziran’da kutlanacak Prime Day ile Prime üyeleri, iki gün boyunca tüm kategorilerde harikulade indirimler ve fırsatlardan faydalanırken Prime Görüntü ve Prime Gaming aracılığıyla özel içeriklerin de keyfini çıkarabilecekler.

Süper performansları ve kıssa anlatımıyla öne çıkan üç eşsiz müzik tecrübesini izleyicilerle buluşturacak Prime Day Show, müzikseverleri Paris’e, müzik tarihinin ikonik yerlerinden Dunbar Hotel’e ve kainatın derinliklerinden esinlenilen dünyalara gerçek bir seyahate çıkaracak.

PRIME DAY SHOW x BILLIE EILISH

Billie’nin sinematik performansları vakitsiz bir Paris mahallesini ekranlara taşıyacak. Sinemanın doğum yeri olarak bilinen Paris’te geçen kıssanın direktör koltuğunda Billie Eilish ve Sam Wrench oturacak ve öykü, Billie Eilish’in önümüzdeki günlerde çıkacak yeni albümü Happier Than Ever’dan müzikleri da birinci defa izleyicilerle buluşturacak. Billie Eilish’in çoktan geçip gitmiş bir periyoda duyduğu hasretten ilham aldığı bu nefes kesen müzikal şovun yapımcılığını Fremantle ve Amazon Studios üstleniyor. Mühlet: 27 dakika.

PRIME DAY SHOW x H.E.R

1930 ve 40’larda Los Angeles siyahi kültürünün merkezi olarak bilinen ikonik Dunbar Hotel, daha evvel periyodun ünlü sanatkarları Duke Ellington, Lena Horne ve Billie Holiday üzere birçok ismin konserlerine konut sahipliği yaptı. Müzik tarihinin bu efsanevi yerine yakışacak bir konserde H.E.R., yeni albümü “Back of My Mind”dan yepisyeni müziklerini birinci sefer seslendirecek. Prime Day Show x H.E.R.’ün yapımcılığını Fremantle, Wolf+Rothstein ve Amazon Studios üstleniyor. Müddet: 25 dakika.

PRIME DAY SHOW x KID CUDI

Şimdiye kadarki en büyük misyonuna çıkan Kid Cudi, bu interkozmik performansta dünyadan ayrılarak Ay’da yeni bir hayat kuruyor. “Man on the Moon III” isimli albümünden müziklerin yer alacağı performansta Kid Cudi’ye, NASA Ames Araştırma Merkezi, SETI Enstitüsü ve Memleketler arası Uzay Üniversitesi’nin üyelerinden oluşan Memleketler arası Uzay Orkestrası eşlik ediyor. Prime Day Show x Kid Cudi’nin yapımcılığını Fremantle, Wolf + Rothstein, Mad Solar ve Amazon Studios üstlenirken, performansın direktör koltuğunda Sam Wrench yer alıyor. Müddet: 25 dakika.

Prime Day Fırsatlarını Kaçırmayın

Amazon’un her yıl kutlanan Prime Day aktifliği, bu yıl 21 ve 22 Haziran tarihlerinde fevkalade indirimleri ve fırsatları Prime üyeleri ile buluşturacak. Prime Day boyunca Amazon Prime üyeleri, modadan konut eserlerine, kozmetikten kitaba her kategoriden dünya çapında iki milyonu aşkın fırsatın yanı sıra, Prime Görüntü ve Prime Gaming aracılığıyla daha evvel görülmemiş özel içeriklerin de keyfini çıkarabilecekler. Şimdi Prime üyesi değilseniz www.amazon.com.tr/primeday adresinden 30 günlük fiyatsız deneme sürecini başlatarak Prime ayrıcalıklarından ve Prime Day fırsatlarından yararlanabilirsiniz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı