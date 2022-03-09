Dünya Zor Dönemlerden Geçecek

2010 yılından günümüze kadar olan dönemde Kehanet ve Öngörü Astrolojisi, Karma ve Ruhun Dönüşümü, İkili İlişkiler ve Aile Astrolojisi, Çocuk Astrolojisi, Finansal Astroloji, Psikolojik Astroloji ve Sağlık Astrolojisi yurtiçi ve yurtdışı pek çok eğitim almış ve yeterlilik sertifikalarına sahip olan değerli astroloji danışmanı ”Özlem Recep”; 2019 yılında Kukai, All Love Sheckem ve Orta Doğu Rahman enerji tekniklerine uyumlanmıştır.

Bu konuda yeterlilik sertifikaları bulunarak, eğitmenlik yapan ”Özlem Recep”; parapsikoloji, telekinezi ve evrensel yaşam enerji alanlarıyla yakından ilgilenmektedir.

Camiada bir çok değerli kişinin Astrologu olarak bilinen ”Özlem Recep”; aynı zamanda uluslararası nitelikteki önemli lojistik şirketlerin finansal süreçlerini yönlendiren ‘Finansal Astroloji’ alanında destek vermektedir.

Yazılı ve medyada sözlü söylediği pek çok bilginin ardından yaşanılanlar inanılmaz olup, ünlüler hakkında ne dediyse çıkan (Hülya Avşar, Kıvanç Tatlıtuğ, Seren Serengil, Bülent Ersoy, Acun Ilıcalı, Hande Ataizi, Berna Laçin, Orhan Gencebay, Gökçe Bahadır vs) ”Özlem Recep”; 2021 yazındaki bitmek bilmeyen yangınları da önceden haber vermiştir.

Siyasetten tutun da sağlık ve finansal anlamda doğru zamanda yaptığı uyarılarla ve dünyanın pek çok yerindeki doğa olayları ve şaşırtan öngörüleriyle birlikte gözde Astrologlardan birisi olmuştur.

”Özlem Recep”; önümüzdeki süreçle ilgili de Mart ayı itibarıyla tüm ilahi güçlerin bizimle birlikte olacağı, hak edenin hak ettiğini yaşayacağı bir sürece gireceğimizi ifade ederek; aşk bekleyenlerin, aşk, evlilik bekleyenlerin evlilik yapacağı, çocuk bekleyenlerin çocuk sahip olacağı bir dönem olacak diyerek ekledi; ülke olarak birlik ve beraberliği sağlamamız gereken bir dönem bize kapılarını açacak.

“Özlem Recep”; yabancı güçlerin, Boğazlar ve Akdeniz bölgesi ile ilgili planlarıyla alakalı ve komşu ülkelerimizle olası karışıklıklar içerisinde olabileceğimizi, önemli doğa olayları ile alakalı bir tetiklenme dönemine girecegimizi belirtirken, 2022’de çocukları etkileyecek bir salgın olabileceğini ve tüm bu süreçlerin 3 yıl bizleri derinden etkileyeceğini öngördü. “Özlem Recep” herkesi dikkatli olması konusunda uyarırken birlik beraberlik duyguları içerisinde olmamız gerektiğini belirtti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı