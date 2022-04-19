Dünyaca Ünlü Bilim İnsanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, Harran Üniversitesi Öğrencileriyle Buluştu

Harran Üniversitesi 30. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTAM) tarafından ‘COVID-19’a Karşı Bağışıklık Cevabı ve Aşılar’ konulu bir konferans düzenlendi.

Amerika Jackson Laboratuvarı Enstitüsünde baş araştırmacı olarak çalışan ünlü Türk bilim insanı Prof. Dr. Derya Unutmaz’ın konuk olarak katıldığı konferansa, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demir, Fakülte Dekanları, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTAM) Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kılıç’ın yaptığı konferansta, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik bir açış konuşması gerçekleştirdi. Ardından Amerika’da bulunan Jackson Laboratuvarı Enstitüsünde baş araştırmacı olarak görev yapan Prof. Dr. Derya Unutmaz tarafından ’’COVID-19’a Karşı Bağışıklık Cevabı ve Aşılar’’ başlıklı konferansa geçildi.

Çevrim içi olarak yapılan konferansta yeni bir tedavi yöntemi üzerinde önemli aşamaya geldiklerini vurgulayan Prof. Dr. Derya Unutmaz, bağışıklık sisteminin virüslere karşı önemi, virüslerin vücuda giriş modelleri, T hücrelerinin türü ve önemi, dünyada Covid-19 karşı kullanılan aşı türleri ve bunların etkinliği ile aşıların etkisini ayarlayan faktörler gibi konularda bir sunum gerçekleştirdi.

Ayrıca pandemi boyunca kendi araştırma ekibinin yaptığı çalışmalar hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Unutmaz, Covid-19 pandemisinin dünya ve ülkemizde son durumu ile uygulanan tedavi yöntemleri konularında bilgileri de dinleyicilerle paylaştı.

Konferansın sonunda ise akademisyenler ve öğrenciler tarafından Covid-19 ve aşılar ile ilgili sorulan sorular, Prof. Dr. Derya Unutmaz tarafından cevaplandırıldı.

Konu ile ilgili bilgiler veren Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, “Üniversitemizin proje odaklı çalışmalarıyla gün geçtikçe bilimsel alanda öne çıktığını ve son zamanlarda ülkemiz bilim insanlarının küresel ölçekte büyük işlere ve buluşlara imza attıklarını ifade etti. Köklü tarihimizde çok önemli bilim insanlarımız var ve bize büyük miraslar bıraktılar. Bizim de bunların üzerine farklı şeyler katıp evrensel ölçekte yeni yenilikler oluşturabilmemiz gerekir. Son zamanlarda ülkemizden çok önemli bilim adamları çıkmaktadır. Bu da bize gurur vermektedir. Covid-19 aşısını bulan hocalarımız Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile Amerika’da önemli buluşlara imza atan Prof. Dr. Derya Unutmaz hocamıza huzurunuzda çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı