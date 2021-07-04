Dünyaca ünlü starlar ile Pasion Turca 20. yıl kutlamalarına başlıyor

70 ülkede 200’den fazla sanatçı 2500’den fazla konser ve dans gösterisi ile Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde dünyaca ünlü isimleri hayranları ile buluşturan Pasion Turca bölümdeki 20. yılını Temmuz ayı itibariyle 1 sene boyunca çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.

2001 yılında Yunanistan’da gerçekleştirdiği Pink Martini konseri ile tertiplere başlayan ve 20 yıldır hiç durmadan sanata ve müziğe yatırım yapan Pasion Turca, Lara Fabian, Buika, Mariza, Pink Martini, Cesaria Evora, LP, Joaquin Cortes üzere dünyaca ünlü 200’den fazla ismi birinci defa Türkiye’deki dinleyicileri ile buluştururken, ülkenin kültür ve sanat hayatına yaptığı katkıların yanı sıra dünyaya ihraç ettiği “Harem” kümesi başta olmak üzere birçok değerli Türk sanatkarın konsept albümlerinin yayınlanması ve müziklerinin 200’den fazla derleme albüme lisanslamasını sağlayarak Türk Müziğini de dünya ile buluşturdu.

Marta Sanchez, Ana Belen, Paloma San Basilio, Monica Molina, Lolita, Rosario Flores üzere çalıştığı dünyaca ünlü 50’nin üzerinde sanatçıyı Türkiye’nin imajı ile bir ortaya getirerek, bu isimlerin gözünden Antalya’yı, Nemrut’u, İstanbul’u, Kapadokya’yı, Pamukkale’yi dünyaya anlatan Pasion Turca, Geo Özel İspanyolca sayısı, onlarca monografik sayı, Lonely Planet İstanbul sayısı, Conde Nast Mecmuası İspanyolca Türkiye sayısı üzere memleketler arası itibarlı yayınlarda Türkiye’nin ismini duyurdu ve 9 yıl boyunca Türkiye Madrid Kültür ve Turizm Müşavirliği ismine, İspanya başta olmak üzere Portekiz ve İspanyolca konuşulan ülkelerde Türkiye’nin tanıtımını gerçekleştirdi.

Gerçekleştirdiği dev tertipler ortasında şimdiye kadar düzenlenen en büyük Türkiye Şenliklerinden biri olan “La Mar de Musicas” 2018 İslam Baş kenti kapanış gösterisi ‘Dreams of a Traveler’, Kazakistan’da Norman Foster tarafından yapılan “Müsamaha ve Barış Sarayı Açılışı” ile şu ana kadar yapılan en büyük Flamenko dünya turnesi olan “Tango Flamenco”ya imza atan Pasion Turca, orijinal sanatkarları lanse etmeye ve turneler ile 20. yılını kutlamaya hazırlanıyor.

Yeni Televizyon Formatları Yolda

2021 Temmuz ayı itibariyle birçok aktiflikle 20. yılını kutlayacak olan Pasion Turca, 2021/22 dönemi içinde Pink Martini, Buika, Loreena MacKennitt, LP, Monica Molina, Mariza, Los Vivancos üzere onlarca starı ülkemize getirmeyi planlarken, 20 yıldır çalıştığı sanatkarların da sahnede olacağı dev bir konser organize etmeye hazırlanıyor. 20. yıl kutlamaları çerçevesinde çalıştığı müzikçilerinin yapıtlarını de bir albümde toplayacak olan şirket, yesyeni projelere de imza atmaya devam ediyor.

Dünya Müziği ve Pop Müziğin yanında Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziğinin özgün örneklerini de sunan Pasion Turca, Pop Müziğin genç sesi ve Arap dünyası için Türkiye’den birinci sefer lanse edilecek Ragıb Narin, Dünya Müzik Listelerinde “Assolist” albümüyle birinci defa Klasik Türk Sanat Müziği ile yer bulan Efruze, yazdığı müzikler ile ses getiren Ezgi Ayçe, Harem ile mesleğine adım atan ve 50’nin üzerinde ülkede performans sergileyen DJ Kaan Gökman, Dünyaca ünlü starlar ile mesleğini yurtdışına da taşıyacak olan Barbaros ve Türkülerimizi dünyaya taşıyacak Elif Sanchez’i yeni yapımlarla dinleyici ile buluşturmaya devam ediyor.

Memleketler arası Müzik ve Dans tertiplerinin yanında yakın vakitte Televizyon dalında de yeni formatlarla izleyicilerle buluşacaklarının muştusunu veren Pasion Turca CEO’su Sinan Ufuk Nergis, geride bıraktıkları 20 yılın akabinde şunları söyledi “Pandemi nedeni ile 20. yıl kutlamalarına birkaç ay geç başlıyoruz. Ortağım Vito Montaruli ile bizi 20 yıldır takip eden seyircilerimize dünyanın birçok ülkesinde sürprizler hazırlıyoruz. Bu güç vakitler elbette bitecek ve yakında olağan rutinimize en kısa vakitte döneceğiz”.

Ülkemizde Bodrum Caz Şenliği, Milletlerarası Antalya Piyano Şenliği, Mersin Memleketler arası Müzik Şenliği, Memleketler arası Ankara Müzik Şenliği, Memleketler arası Aspendos Opera ve Bale Şenliği, Memleketler arası İzmir Şenliği, Milletlerarası Bursa Şenliği, Memleketler arası Çanakkale Troia Şenliği üzere memleketler arası birçok şenlikte Svetlana Zakharova’dan Emma Shaplin’e, Jane Birkin’den Lara Fabian’a, Paco de Lucia’dan Despina Vandi’ye sanat dünyasındaki yüzlerce ikonik ismi ülkemize getiren Pasion Turca’nın eş CEO’su Vito Montaruli ise “Türkiye için yıllar içinde çok hoş çalışmalar yaptık. Türkiye’yi İspanya’da ve İspanyolca konuşulan ülkelerde bir marka haline getirdik. Türkiye’nin dünyada sunulduğu en büyük şenliklerinden biri “La Mar de Musicas” ile Sezen Aksu’dan Burhan Öçal’a, Mercan Dede’den Kardeş Türkilere, Erkan Oğur’dan Galata Mevlevihanesine 14 dev ismi Cartagena’ya götürmüştük. Harem ile yaptığımız dünya turneleri, Buika, LP, Pink Martini üzere birinci sefer sunduğumuz isimlerle çalışmamız bizler için çok önemli’ diyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı