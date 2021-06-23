Dünyada ilk 200’de Türkiye’de birinci

Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme tertiplerinden birisi olan Şanghay Ranking Consultancy tarafından hazırlanan “ARWU Küresel Ranking of Academic Subjects” kapsamında 54 akademik alanda 2021 yılının en âlâ üniversitelerini açıklandı. Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği alanında dünya üniversiteleri ortasında ilk150-200 bandı içerisinde yer alarak büyük bir muvaffakiyet yakaladı. EÜ, ayrıyeten bu alanda Türkiye’deki üniversiteler ortasında birinci sırada yer aldı.

EÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin nitelikli akademik takımı, klinik altyapısı ve hasta odaklı sıhhat hizmeti anlayışıyla her vakit alanında büyük bir fark yarattığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Dünyanın saygın sıralama kuruluşlarından olan ARWU, 2021 alanlara nazaran dünya sıralamalarını yayınladı. Diş Hekimliği alanında dünyada birinci 150-200 üniversite ortasında yer aldık. Bu alanda ülkemizde ise birinciliği elde ettik. Diş Hekimliği Fakültemiz; hasta hizmeti açısından dünya standartlarında sıhhat hizmeti sunan, ulusal akreditasyona sahip olarak hizmet veren, Sıhhat Bakanlığınca A plus ilan edilmiş bir fakültedir. Bunun yanında bölgemizin birinci diş hekimliği fakültesi olarak yarım asırdan fazla müddettir eğitim hayatına devam ediyor. Günümüz teknolojisine uygun olarak yenilenen tedavi üniteleri ve alt yapı çalışmaları ile tümüyle yenilenen kliniklerde hastalara en âlâ hizmet sunuluyor. Daha evvel URAP tarafından yapılan Dünya Alan Sıralamasında da Diş Hekimliği alanında dünyada birinci 200 üniversite ortasında yer almıştık. Fakültemizin bu muvaffakiyetleri bizleri gururlandırıyor. Tüm hocalarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. ,

EÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Nazan Ersin ise, “Bu muvaffakiyet diş hekimliği fakültemiz ailesine ilişkin. Akademisyeninden idari çalışanına kadar tüm işçimizi tebrik ediyor, muvaffakiyetlerinin devamını diliyorum” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı