Dünyanın en değerli yiyecek-içecek markası yine McDonald’s

McDonald’s ‘BrandZ En Kıymetli 100 Global Marka’ listesinde bu yıl da dokuzuncu sırada yer aldı. McDonald’s, marka pahasını yüzde 20’lik bir artışla 155 milyar dolara taşıdı. McDonald’s En Pahalı markalar listesinde 2017 yılından bu yana birinci 10’da teknoloji devleriyle birlikte yer alıyor

34 bini aşkın restoranı ve 1,6 milyonun üzerinde çalışanıyla günde ortalama 100 milyon şahsa hizmet veren McDonald’s, ‘BrandZ En Bedelli 100 Global Marka’ listesinde tekrar birinci 10’da yer aldı. Marka pahasını yüzde 20’lik bir artışla 155 milyar dolara taşıyan McDonald’s geçen yılki yerini koruyarak dokuzuncu oldu. McDonald’s bu yıl da listede teknoloji devleriyle birlikte yer alan tek yiyecek-içecek markası. Türkiye’de birinci restoranını 1986 yılında açan McDonald’s, Anadolu Kümesi çatısı altında faaliyet gösteriyor. Eserlerinin yüzde 98’ini yerli tedarikçilerden temin eden McDonald’s Türkiye, 6 bin kişiyi istihdam ediyor.

McDonald’s Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, hususla ilgili “McDonald’s her vakit bölümün vizyonunu genişleten ve standartlarını yükselten itici bir güç. Gerek dünyada gerek Türkiye’de her geçen gün artan bir performans gösteriyoruz. Kalite, lezzet ve hizmet standartlarımızın yanı sıra müşteri beklentilerini ve taleplerini daima takip ediyor, buna nazaran eser ve hizmetlerimizde yenilikler yapıyoruz. Kelam konusu McDonald’s olunca kalitesine, hijyenine güvenen çok geniş bir kitle var. Bunu pandemi periyodunda de çok uygun gördük. Pandemiye karşın uygun bir yıl geçirdik. Öteki taraftan gençlerle her daim yakın bir alaka içindeyiz. Dijital alandaki yenilikleri yakından takip ediyor, önemli yatırım yapıyoruz. Tüm bunlar başarıyı getiren faktörler. En Pahalı markalar listesinde 2017 yılından bu yana birinci 10’da teknoloji devleriyle birlikte yer almak bizim için büyük gurur” dedi.

