Dünyanın en iyi dansçılarının hikayesi Red Bull TV’de

Hip hop, popping, house dahil birçok sokak dansı tarzını bünyesinde barındıran dans yarışı Red Bull Dance Your Style, geri dönüyor. Instagram üzerinden müracaatlarla başlayan yarışın elemeleri, İzmir, İstanbul ve Ankara’da gerçekleşecek. Akabinde sokak dansının en güzelleri, 4 Temmuz’da Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali’nde belirli olacak. Müracaatları devam eden müsabakanın sahnesinden geçen ve daha evvel birçok muvaffakiyete imza atan dansçıların hikayesi ise ‘Through the Eyes Of’ isimli belgesele mevzu oldu. En yeterli sokak dansçılarının hikayesi RedBull.com/throughtheeyesof adresinde ve Red Bull TV’de yayında.

Red Bull Dance Your Style sahnesinden geçen birçok isim muvaffakiyete uzanan bir seyahate çıkıyor. Dansın gelecek sahnesinde yıldız isimlerin keşfedilmesinde rol oynayan müsabakanın evvelki konukları olan İtalyan dansçılar Tonini ile Sheba’nın öyküsü ‘Through the Eyes of’ isimli belgeselde aktardı. 3 kısımdan oluşan seride birinci 2 kısımda dansçıların hikayesine yer verilirken son kısımda ise DJ Ake’nin hazırlık süreci işlendi. Dans sahnesinden geçen isimlerin öyküsünü aktardığı 1 dönemlik seri, geleceğin dansçılarına ilham olacak. Türkçe altyazılı olarak yayınlanan seri RedBull.com/throughtheeyesof adresinde ve tıpkı vakitte Red Bull TV’de yayında.

Dans pistlerini tekrar yeteneklerle buluşturmaya hazırlanan Red Bull Dance Your Style elemeleri, bu yıl Instagram üzerinden toplanan müracaatlarla başlıyor. Sonrasında İzmir, Ankara ve İstanbul’da haziranda gerçekleşecek elemelerin akabinde heyet tarafından seçilecek 16 dansçı ise 4 Temmuz’da İstanbul’da düzenlenecek. Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali’nde Türkiye’nin en yeterlisi olmak için gayret verecek. Türkiye’nin en yeterlisi seyircilerin oyları ile belirlenecek. Dansçıların Hip hop, popping, house dance üzere sokak dansı tarzlarında hünerlerini sergileyeceği müsabakada bayan ve erkek dansçılar, birlikte yarışacak. En güzel olan isimse Güney Afrika’da düzenlenecek Red Bull Dance Your Style 2021 Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek.

SON MÜRACAAT TARİHİ 6 HAZİRAN 2021

Müracaatları 6 Haziran 2021’e kadar devam edecek olan yarışa dair ayrıntılı bilgi ise RedBullDanceYourStyle.comadresinde.Dünyanın dört bir yanından en başarılı dansçıları bir ortaya getirecek bu eşsiz müsabakada, Türkiye’yi temsil etmek isteyen dansçılar davet edildikleri en yakın eleme noktası olan kentte performans gösterecek. Müsabakaya katılmak için yeteneğine güvenmek ve 18 yaşından büyük olmak kâfi.

MÜRACAAT ADIMLARI

1. Adım– Aday Instagram’da dilediği müzik eşliğinde dans ettiği görüntüyü Instagram Reels’a yükleyecek.

2. Adım– Görüntüyü paylaşırken @redbulldance ve @redbulltr hesaplarını etiketleyecek ve #RedBullDanceYourStyle etiketini kullanacak.

3. Adım- Son olarak aday RedBullDanceYourStyle.com adresine gidecek ve müracaat formunu dolduracak.

Red Bull Dance Your Style hakkında

30’dan fazla ülkede, 50 başka noktada düzenlenen Red Bull Dance Your Style, dansçıların rastgele bir street style tipinde performans sergilediği, müziğe ve beklenmedik ritimlere doğaçlama ayak uydurduğu, izleyicilerle etkileşime geçtiği teke tek yarış formatında gerçekleşen dans müsabakasıdır. Bulunduğu kentin kültürüne nazaran de şekillenen Red Bull Dance Your Style, İtalya’da tanınan dansın figürleriyle klâsik dansla buluşurken, Fransa’da sokak dansı ile, Japonya’da ise takibi sıkıntı süratli figürler izleyicileriyle yine şekilleniyor. Seyircinin kartlarını havaya (kırmızı yahut mavi) kaldırarak oyladığı dansçılar, evvel dans pistine sonra birbirlerine meydan okuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı