Dünyanın En İyi Drone Yarışçıları TEKNOFEST’te Yarışmak İçin Gün Sayıyor

World Drone Cup, TEKNOFEST kapsamında 23-26 Eylül tarihleri ortasında İstanbul Atatürk Havalimanında gerçekleştirilecek. İştirak için son müracaat tarihi 20 Haziran.

Dünyanın en yeterli drone yarışçıları TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Şenliği kapsamında, 23-26 Eylül tarihleri ortasında Atatürk Havalimanında gerçekleştirilecek Dünya Drone Şampiyonasında uğraş etmeye hazırlanıyor. 2018 yılından bu yana düzenlenen, Event Production Awards’da “dünyanın en uygun spor etkinliği” unvanını kazanan ve en süratli pilotların yer aldığı “Drone Yarışı” STM Savunma Teknolojileri yürütücülüğünde yapılıyor. Geçtiğimiz yıl Rumkale’de tarihi ve doğal hoşluklar içerisinde özel olarak hazırlanan parkurda düzenlenen ve 16 lisanslı pilotun kıyasıya gayret ettiği World Drone Cup’a bu yıl ise 32 ülkeden 32 atlet katılacak. Türkiye ismine yarışacak isim ise Türkiye Drone Şampiyonasının sonucunda belirlenecek. Müracaatları 20 Haziran’da sona erecek şampiyonada birincilik mükafatı 30.000, ikincilik mükafatı 20.000, üçüncülük mükafatı de 10.000 TL olacak.

Meraklıları için çok kıymetli bir aktiflik olan World Drone Cup’ta pilotlar özel olarak hazırlanan şiddetli parkurlarda, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı araçlarla uğraş edecekler. Sürat ve hareket kabiliyeti yüksek; büsbütün kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan araçların yer alacağı müsabaka heyecan dolu imgelere de sahne olacak.

Ayakları Yere Basmayan Tek Şenlik TEKNOFEST

Yola çıktığı günden bugüne toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemeye devam ediyor. Gençlerin ulusal teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine takviye olmak için bu yıl ön eleme etabını geçen kadrolara toplamda 7 Milyon TL’nin üzerinde materyal dayanağı sağlanıyor. TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan gruplar ise 5 Milyon TL’nin üzerinde mükafatın sahibi olacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı