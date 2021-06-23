Dünyanın En İyi Yağları Edremit’te Yarıştı

Birbirinden özel lezzetlere sahip varlıklı mutfağı, zeytini, zeytinyağı ve kuzusuyla gerçek bir gastronomi kenti olan Balıkesir, Türkiye’nin birinci ve tek memleketler arası zeytinyağı kalite müsabakası Anatolian IOOC’ye konut sahipliği yaptı.

Türkiye’nin birinci ve tek milletlerarası zeytinyağı yarışı Anatolian IOOC, Oleolog Birsen CanPehlivan’ın yöneticiliğinde, Edremit Ticaret Odası ve Edremit Ticaret Borsası’nın katkılarıyla Balıkesir’in Edremit ilçesinde gerçekleştirildi. Ortalarında dünyadaki birçok zeytinyağı kalite yarışının kurucusu, danışman ve eğitmen İtalyan Gazeteci Antonio Giuseppe Lauro ile Memleketler arası Zeytinyağı Konseyi’nin (IOC) duyusal tahlil laboratuvarında misyonlu M.Angels Calvo Fandos da yer aldığı 24 oleolog’un (zeytinyağı tadımcısı) heyet üyeliği yaptığı yarışta, Fransa’dan Çin’e Ürdün’den Yunanistan’a dünyanın farklı ülkelerinden 267 natürel sızma zeytinyağı yarıştı.

190 Zeytinyağı Ödüllendirildi

Natürel sızma zeytinyağlarının Ülkelerin En Uygunları, Kategorisinin En Güzelleri, Monovaryete, Blend, Çeşnili ve Organik kategorilerinde değerlendirildiği yarışta, 190 zeytinyağı mükafata layık görüldü. Yarışta Nora Vera Organik, Türkiye’nin en âlâ natürel sızma zeytinyağı seçildi. Kategorisinin En Uygunları ise yeniden Türkiye’den çıktı. En Düzgün Monovaryete Ania – Yeşilce Pregreen olurken, En Düzgün Blend Palamidas – Blend seçildi. En Uygun Organik kategorisinin kazananı Nora Vera Organik, En Âlâ Çeşnili kategorisinin kazananı ise Nora Vera – Yeşil Limon oldu.

“Anadolu IOOC’nin ikinci tipi için 2022 yılına randevu veriyoruz”Müsabakaya ait bir değerlendirmede bulunan Antonio Giuseppe Lauro, şunları söyledi: “Öncelikle herkesi pandemiden büyük ölçüde etkilenen zeytin sanayisi için şiddetli geçen bu yılda gerçekleştirilen Anadolu IOOC’nin tüm tertibi için tebrik ediyorum. Bir hafta boyunca Edremit’te, Anadolu IOOC’nin kurucusu Birsen Pehlivan’ın öncülüğünde ve yarışın teknik müdürlüğünü üstlenen Leonardo Castellani’nin büyük katkılarıyla, mahallî belediyenin ve halkın pahalı dayanağıyla eksiksiz bir tertip gerçekleşti. Zeytinyağının harikasını belirlemek ve yüksek kaliteli üreticileri ödüllendirmek gayesiyle pandemi şartlarına katlanan ve tadım seanslarını mümkün olan en düzgün halde yapan memleketler arası heyet üyelerimiz vardı. Anadolu IOOC’nin ikinci çeşidi için 2022 yılına randevu veriyoruz. Ajandalarınızda yer ayırın, büyük sürprizler yolda.”

Zeytinyağlarını Memleketler arası Zeytinyağı Noteri Tasnif Etti

Yalnızca natürel sızma zeytinyağlarının yarıştığı Anatolian IOOC, dünyanın en değerli milletlerarası zeytinyağı yarışlarında noterlik ve teknik müdürlük yapan, milletlerarası zeytinyağı noteri Leonardo Castellani’nin tasnif edilen zeytinyağlarına kod vermesiyle başladı. zeytinyağı tadımı konusunda yetkinliği memleketler arası arenada kabul görmüş, tadımla ilgili üst seviye diplomalara sahip 24 oleolog’dan oluşan heyet, kör tadım yaparak bardakların içindeki zeytinyağının hangi çeşitte, kime ve hangi ülkeye ilişkin olduğunu bilmeden kıymetlendirdi.

Yarışta Özel Tadım Bardakları Kullanıldı

Heyet numuneleri birinci etapta zeytinyağının içinde bulunan meyvemsi kokularının şiddetine nazaran puanladı. Uzmanlar tiplere nazaran değişen çimen ve baharlı yeşil bitkiler, elma, çağla badem, narenciye, enginar, baharat, domates, çiçek, muz, orman meyveleri üzere kokulara özel bir değer gösterdi. Koku değerlendirmesinin akabinde tadım yapılarak yağın şifasını veren antioksidan unsurların varlığını gösteren acılık ve yakıcılık kriterleri kıymetlendirdi ve puanlandı. Oleologlar tadımı, standartları Milletlerarası Zeytinyağı Kurulu tarafından belirlenen ve ülkemizde itinayla üretilen özel mavi tadım bardaklarında gerçekleştirildi.

Editöre not:Anatolian Milletlerarası Zeytinyağı Kalite Müsabakası (Anatolian IOOC), dünyanın en düzgün zeytinyağlarının belirlendiği sıralama olan World Ranking’e 7 puan vererek başlıyor. Dünyada 14 memleketler arası zeytinyağı kalite yarışı düzenleniyor ve EVOO World Ranking, bu yarışlara 3 ile 10 ortasında değişen itibar puanları veriyor. Tıpkı futboldaki Şampiyonlar Ligi üzere üretici ve markalar, müsabakalardan topladıkları puanlarla dünya zeytinyağı kalite liginde üst sıralara çıkmak için gayret ediyor. Bu lige birinci yılda 7 itibar puanıyla başlamak büyük ehemmiyet taşıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı