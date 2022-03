Dünyanın En Önemli Uluslararası Fuarlarından The Inspired Show, LAV’ı Ağırladı

Geniş ürün yelpazesiyle değerli anları keyifle dolduran LAV, dünyanın dört bir yanında sofralara ve etkinliklere konuk olmaya devam ediyor. 130 ülkeden binlerce misafiri ağırlayan dünyanın en büyük ev ve ev eşyaları fuarlarından biri olan The Inspired Show, bu yıl LAV’ın 2022 koleksiyonlarına ve yeni ürünlerine ev sahipliği yaptı.

Sofra camı alanında bir dünya markası olan LAV, 5-7 Mart tarihleri arasında Şikago / ABD’de gerçekleşen The Inspired Home Show fuarına katıldı. Ev ve ev eşyaları sektörün en büyük fuarlarından biri olarak kabul edilen The Inspired Show, 72.900 metrekarelik geniş alanında 130’dan fazla ülkeyi ve pek çok önemli markayı ağırladı. LAV’ın da katılım gösterdiği uluslararası fuar, sergilenen ürünlerin şıklığı, zarafeti ve tasarımlarıyla LAV’ı ön plana çıkarmayı başardı. LAV, fuarda Etkileyici Koyular, Primitif Estetik, Dingin Lüks ve Naif Işıltılar adlarını taşıyan 4 yeni koleksiyonunu tanıtarak hayatın her anına dokunarak dünyanın dört bir yanında sofralara, etkinliklere ve fuarlara konuk olmaya devam etti.

“Yeni ürünlerimiz fuarda büyük ilgi topladı”

Dünyaca ünlü fuarda LAV olarak Türkiye’yi temsil etmekten dolayı gurur duyduğunu açıklayan LAV Genel Müdürü Tuğrul Baran, fuarla ilgili şunları söyledi: “Uzun bir aradan sonra uzak coğrafyalardaki iş ortaklarımızla bu önemli fuarda buluşmak bizi son derece heyecanlandırdı, ürünlerimize ve koleksiyonlarımıza gösterilen yoğun ilgiden de çok memnun kaldık. Dünyanın dört bir yanından özellikle ABD ve Güney Amerika’nın önemli markalarının ve katılımcıların boy gösterdiği The Inspired Show Fuarı oldukça keyifli geçti. Walmart, Crate and Barrel, Wayfair gibi çok büyük perakende zincirleri ile verimli toplantılar yaptık. Hem iş ortaklarımızla dostluğumuzu pekiştirmek hem de yeni koleksiyonlarımızı ve ürünlerimizi tanıtmak için önemli bir fırsat olan The Inspired Show Fuarı’nda yer almaktan dolayı büyük bir mutluluk içerisindeyiz. Özgün tasarımlarıyla ve şıklıklarıyla fuarda tanıtımını yaptığımız 2022 koleksiyonumuz ve rengarenk desenleriyle dikkatleri üzerine çeken yeni ürünlerimiz fuarda büyük ilgi topladı. Değerli anları LAV ile doldurmaya ve dünyanın dört bir yanında sofralara konuk olmaya da devam edeceğiz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı