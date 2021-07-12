“Dünyanın karşı karşıya olduğu bağımlılık sorunuyla hep birlikte mücadele etmeliyiz”

Yeşilay, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu ile Uğraş Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada gençleri bağımlılıktan muhafaza daveti yaptı. Yeşilay ve T.C. Ulusal Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Türkiye Bağımlılıkla Gayret Programı ve Ömür Maharetleri Eğitim Programı üzere projelerle husus ve öbür bağımlılıklara karşı önleyici çalışmalar için güçlerini birleştirdiğini vurgulayan Yeşilay Genel Lideri Prof. Dr. Mücahit Öztürk, “Dünyanın karşı karşıya olduğu bağımlılık sıkıntısıyla daima birlikte çaba etmeliyiz” dedi. Bağımlı bireylere de Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çatısı altında takviye verdiklerini hatırlatan Öztürk, “Bugüne kadar unsur bağımlılığı sorunu yaşayan 5 bin 208 kişi YEDAM’a başvurdu ve aldıkları takviyeyle bağımlılıktan uzak bir yaşama adım attı” sözlerini kullandı.

Yeşilay, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu ile Çaba Günü için yaptığı açıklamada, uyuşturucu unsur kullanımı konusunda çocuk ve gençlerin karşı karşıya olduğu risklere dikkat çekti. Açıklamada, önleyici çalışmaların ehemmiyeti ve Yeşilay’ın bu alanda yürüttüğü çalışmalar vurgulandı.

Bütün dünyayı tehdit eden bağımlılık riskinin farkında olduklarını ve bu nedenle bağımlılıkları oluşmadan engellemeye büyük değer verdiklerini belirten Yeşilay Genel Lideri Prof. Dr. Mücahit Öztürk şunları söz etti:

“Önleyici çalışmalar, bağımlılıktan uzak bir toplumun, sıhhatle yetişecek kuşakların olmazsa olmazı. Sağlıklı kuşaklar yetiştirmenin yolu, onlara fizyolojik, ruhsal ve toplumsal gelişimlerini destekleyecek donanımları sunmaktan geçiyor. Gençler başta olmak üzere tüm toplumun karşı karşıya olduğu bu riske karşı daima birlikte çaba etmeliyiz. Biz de bu nedenle bir asırdan uzun müddettir aralıksız olarak bağımlılıklarla uğraş ediyoruz.”

Yeşilay ve MEB önleyici çalışmalar için güçlerini birleştirdi

Yeşilay’ın T.C. Ulusal Eğitim Bakanlığı iş birliği ile yürüttüğü projeleri hatırlatan Öztürk, “Türkiye Bağımlılıkla Uğraş Programı’na ek olarak Hayat Marifetleri Eğitim Programı ile gençlerimize bu donanımları sunmak için çalışıyoruz. Ayrıyeten kültür-sanattan spora farklı alanlardaki projelerimizle de hem bağımlılıklarla ilgili gençlerimizin farkındalıklarını artırmaya hem de sağlıklı ömür alışkanlıkları kazanmalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz” tabirlerini kullandı.

Türkiye Bağımlılıkla Gayret Programı (TBM) ile her yıl 10 milyon öğrenci ve 3 milyon yetişkine ulaşan Yeşilay, pilot uygulamasını yaptığı Hayat Marifetleri Eğitim Programı ile de tüm Türkiye’de 7’inci sınıf öğrencilerinde ziyanlı alışkanlıklara karşı hayır deme marifeti geliştirmeyi, bilgilendirmeyi ve davranış değişikliği kazandırmayı hedefliyor. Yeşilay, ayrıyeten Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı (OBM) kapsamında da riskli öğrencilerin sigara, alkol, unsur üzere ziyanlı alışkanlık ve davranışları bağımlılığa dönüşmeden önlenmesini ve bu öğrencilerin eğitim sistemi dışına çıkmadan geri kazanılmasını hedefliyor.

Husus bağımlılığından kurtulmak isteyen 5 bini aşkın kişi YEDAM’a başvurdu

Yeşilay, bağımlılıktan kurtulmak isteyenlere ve ailelerine Türkiye’nin her köşesindeki 100’ü aşkın Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çatısı altında fiyatsız hizmet veriyor. Önleyici çalışmalar kadar, bağımlılığın oluşması durumunda rehabilitasyon etabında da gayretlerini sürdürdüklerini belirten Öztürk, “Bağımlılığın oluştuğu durumlarda da Yeşilay olarak çocuklarımızın, gençlerimizin, 7’den 77’ye muhtaçlık duyan herkesin elinden tutuyoruz. YEDAM ile bağımlılık sorunu yaşayanlara ve ailelerine ruhsal ve toplumsal dayanak sağlayarak; tekrar hayata kazandırılmalarını hedefliyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla bağımlılıklarından kurtulan, hayata tekrar başlayan bireyleri görmek, ailelerinin sevincine tanıklık etmek bizim için büyük memnunluk. Bugüne kadar unsur bağımlılığı sorunu yaşayan 5 bin 208 kişi YEDAM’a başvurdu ve bizden aldıkları takviyeyle bağımlılıktan uzak bir yaşama adım attı” sözlerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı