Dünyanın turşusunu kurduk

Türkiye’nin turşu ihracatı 2020 yılında yüzde 23’lük artışla 277 milyon dolara ulaşarak tarihindeki en yüksek düzeye ulaştı. Türk turşu kesimi ihracat artış suratını 2021 yılının Ocak – Mayıs periyodunda de devam ederek yüzde 24’lü artışla 88 milyon dolardan 109 milyon dolara taşıdı.

Bedende bağışıklık sistemini güçlendirdiği için pandemi devrinde yıldızı daha da parlaşan turşuda 2021 yılı sonunda 350 milyon dolar ihracat hedefleniyor. Ege Bölgesi, Türkiye’nin turşu ihracatından yüzde 81’lik dilimle aslan hissesini alıyor.

Türk turşusu 106 ülkeye ulaştı

Türk turşularına 2021 yılında 106 ülkeden ağır talep geldiği bilgisini veren Ege Yaş Meyve Zerzevat İhracatçıları Birliği Lideri Hayrettin Uçak, Türkiye’nin güçlü bitki çeşitliliğinin turşu bölümüne büyük imkanlar sunduğunu, Türk ihracatçılarının dünyanın en gelişmiş turşu üretim tesislerine sahip olduğunu pandeminin de turşuya talebi artırdığını bölümde ağır bir üretim ve ihracat devri yaşandığını lisana getirdi.

Türkiye’nin pandemiye karşın 2020 yılında 55 milyon ton taze meyve zerzevat üretimine imza attığına işaret eden Lider Uçak, “Ege Bölgesi, eser desenindeki çeşitlilik ve zenginlik sayesinde Türkiye’nin turşu üretim ve ihracatında açık orta başkan pozisyonda. 2020 yılında Türkiye’nin gerçekleştirdiği 277 milyon dolarlık turşu ihracatının yüzde 79’unu Ege Bölgesi’nden gerçekleştirdik. 2021 yılında da Türkiye’nin 109 milyon dolarlık ihracatına 88,5 milyon dolarlık katkı sağladık. Turşu ihracatında Ege Bölgesi’nin hissesi yüzde 81’e ulaştı. 2021 yılı için Ege Bölgesi’nden 300 milyon dolar turşu ihraç etmeyi hedefliyoruz” halinde konuştu.

Döneminde gereksinim fazlası üretim nedeniyle katma pahaya dönüştürülme imkanı olmayan taze meyve ve sebzelerin Turşu, konserve, salça, dondurma, közleme üzere metotlarla Türk meyve zerzevat mamulleri sanayicileri tarafından katma pahaya dönüştürüldüğünün altını çizen Uçak, meyve zerzevat mamulleri dalının işlediği eserlerle iç piyasanın muhtaçlığını karşılağı üzere 2020 yılında yaptığı ihracatla 1,7 milyar dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdığını kelamlarına ekledi.

Turşu ihracatında biber turşusu başkan

Türkiye’nin turşu ihracatında birinci sıranın sahibi 51,5 milyon dolarlık meblağla biber turşuları olurken, ikinci sırada 45 milyon dolarlık döviz getirisiyle kornişon turşusu yer aldı. Öteki sebzelerden yapılan turşuların ihracatı da 12 milyon doları aştı. Türk turşu kesimi, kornişon, biber, lahana, karnabahar, domates, badem, mantar, pancar, soğan, sarımsak, tropikal meyveler başta olmak üzere 30’un üzerinde zerzevat ve meyvenin turşusunu gerçekleştiriyor.

Türk turşusunu en çok Almanya talep etti

2021 yılının Ocak – Mayıs periyodunda, 3 milyonu aşkın Türk’ün yaşadığı Almanya, Türkiye’nin turşu ihracatında 29,5 milyon dolarlık taleple birinci sıranın sahibi olurken, Hollanda’ya 15,6 milyon dolarlık turşu ihraç ettik. Amerika Birleşik Devletleri’ne ise; 12,4 milyon dolarlık turşu gönderdik.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı