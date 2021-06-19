Duran Doğan, kar dağıtmayacak

Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş, kar dağıtımı yapmayacak.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Vergi Adap Kanunu’na nazaran 2020 yılında -9.027.013,17 TL devir ziyanı oluşurken, Sermaye Piyasası Konseyi’nin Seri XI No:29 sayılı bildirisine nazaran ise vergi öncesi -13.106.938 TL (vergi sonrası -11.031.557-TL) devir ziyanı oluşmuştur. Kar hissesi dağıtımı yapılmamasına ait konunun 2020 yılına ilişkin olağan genel şura toplantısında ortakların bilgisine ve genel konseyin onayına sunulmasına karar verilmiştir.” denildi.
Hibya Haber Ajansı