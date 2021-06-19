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Ana Sayfa Ekonomi 19 Haziran 2021 13 Görüntüleme

Duran Doğan, kar dağıtmayacak

Duran Doğan, kar dağıtmayacak

Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş, kar dağıtımı yapmayacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Vergi Adap Kanunu’na nazaran 2020 yılında -9.027.013,17 TL devir ziyanı oluşurken, Sermaye Piyasası Konseyi’nin Seri XI No:29 sayılı bildirisine nazaran ise vergi öncesi -13.106.938 TL (vergi sonrası -11.031.557-TL) devir ziyanı oluşmuştur. Kar hissesi dağıtımı yapılmamasına ait konunun 2020 yılına ilişkin olağan genel şura toplantısında ortakların bilgisine ve genel konseyin onayına sunulmasına karar verilmiştir.” denildi.
 

Hibya Haber Ajansı

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