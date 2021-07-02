Duran Doğan’ın yatırım teşvik belgesi revize edildi

Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş’nin yatırım teşvik evrakı revize edildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Gloss&Green teknolojisi ile yapacağımız üretimimize ilişkin 30.05.2019 tarihinde almış olduğumuz 503814 nolu yatırım teşvik evrakımıza 680.000 avroluk makine ve ekipman yatırımı ilavesi yapılmıştır. Ek edilen yatırım, Gloss&Green teknolojisi ile yapılacak olan üretim sürecinde standart kalitede eser elde edilebilmesinin sağlanması ve tıpkı vakitte da süreci destekleyici ekipman ve makinelerden oluşmaktadır.” tabirine yer verildi.

Hibya Haber Ajansı