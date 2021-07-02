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Ana Sayfa Ekonomi 2 Temmuz 2021 16 Görüntüleme

Duran Doğan’ın yatırım teşvik belgesi revize edildi

Duran Doğan’ın yatırım teşvik belgesi revize edildi

Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş’nin yatırım teşvik evrakı revize edildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Gloss&Green teknolojisi ile yapacağımız üretimimize ilişkin 30.05.2019 tarihinde almış olduğumuz 503814 nolu yatırım teşvik evrakımıza 680.000 avroluk makine ve ekipman yatırımı  ilavesi yapılmıştır. Ek edilen yatırım, Gloss&Green  teknolojisi ile yapılacak olan üretim sürecinde standart kalitede eser elde edilebilmesinin sağlanması ve tıpkı vakitte da süreci destekleyici ekipman ve makinelerden oluşmaktadır.” tabirine yer verildi.

Hibya Haber Ajansı

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