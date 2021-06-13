“Durduran Yumruk” Bruce Lee, 3’te 3 Tarih Sahnesindeydi

Her Pazar TRT1’de ilgiyle izlenen 3’te 3, sürpriz yarışmacıları ve heyecan dolu soruları, ilgiyle izlenen tarihi karakter canlandırmalarıyla izleyicisini tekrar ekrana kilitledi. 80’li yıllarda herkesi ekrana kilitleyen efsane oyuncu Bruce Lee, 3’te 3 Tarih Sahnesi’nde canlandırıldı. Herkes o günlere gitti

Türkiye’nin bilgi müsabakası 3’te 3, yayınlanan son kısmına tarihi karakterler damgasını vurdu. Yarışmacıların sorularda ortada kalmasıyla yardım aldığı Prof.Dr. Tufan Gündüz yorumlarıyla renk kattığı müsabaka, Pelin Çift’in sunumuyla televizyonun vazgeçilmezleri ortasındaki yerini aldı.

EFSANE OYUNCU BRUCE LEE’NİN MUVAFFAKİYETİNİN SIRRI

Küçük yaşlarda babası sayesinde tanıştığı KungFu’ya kendi yorumunu katan, ABD’de İdeoloji eğitimi alan Bruce Lee’nin canlandırıldığı kısım izleyenleri 80’li yıllara taşıdı. Kolaylık, sürat ve gücü birleştirdiği “durduran yumruk” tekniğiyle tanınan Lee, Hollywood sinema tarihinde birinci sefer bir sinemanın başından sonuna kahraman olarak kalan birinci Asyalı oyuncu. Sanatçı İshak İkincitekgül’ün canlandırdığı efsane sanatçı Bruce Lee muvaffakiyetinin sırrını şöyle anlattı: “Çok kolay. Zihnini boşalt. Formsuz ol. Su üzere. Suyu bir bardağa koyduğunuzda su bir bardak olur. Bir şişeye koyduğunuzda bir şişe olur. Su akabilir ve parçalayabilir. Sen su üzere ol dostum.”

“Dövüş sanatları ustası da olan ünlü Amerikalı sinema oyuncusu kimdir?” sorusuna mesleği direktörlük olan Kemal Sempatik, Bruce Lee karşılığıyla yanlışsız cevapladı.

Şirin, sonraki soru olan “14 yaşında tahta geçen, 14 yıl saltanat sürmüş ve Osmanlı padişahlarının 14üncüsü olan padişah hangisidir” sorusunda Prof.Dr. Tufan Gündüz’den yardım alarak “1. Mustafa seçeneği çıkarıldı. Öbür iki seçenekten gerçek olan 1. Ahmet yerine, 3. Mehmet diyen yarışmacı ödül kazanamadan müsabakayı tamamlamış oldu.

CEZAYİR’DEKİ FRANSIZ SOYKIRIMI SEYİRCİYİ AĞLATTI

Türkiye ve dünyanın değerli karakter ve olaylarının canlandırıldığı Tarih sahnesi kısmında bu hafta, Cezayir’de Fransa’nın yaptığı katliamı anlatan bir katledilen Cezayirli bayan, Türkçe’nin devlet işlerinde kullanılmasına öncülük eden Cacabey ve Hollywood sinema tarihinde birinci defa bir sinemanın başından sonuna kahraman olarak kalan birinci Asyalı Bruce Lee usta oyuncular tarafından canlandırıldı.

“Ben hiç kimseyim. Adımın bir ehemmiyeti yok” diye başlayan sanatçı Nermin Yılmaz’ın canlandırdığı Cezayir’de Fransız soykırımı sırasında yaşayan bir bayan büyük ilgi gördü. Sıhhat İdaresi doktorası yapan Meral Timurtaş’ın sorularından biri olan canlandırmada “2.5 milyon insan toplama kamplarında tecrit edildi. Koloneller kendi çetelerini kurup, kasap üzere insan kestiler. Memleketler arası hukuk neredeydi? Fransa’nın o çok övündüğü insan hakları neredeydi? Barış elçileri, adalet, hak neredeydi? İnsanlığa dair tek bir şey yoktu orada. O kadar rahatlardı ki tecavüz ettikleri bayanlarla fotoğraf çektirdiler. Teslim olmuş sivilleri öldürürken sinemaya kaydettiler. Babalara oğullarına yapılan işkenceyi izlettiler. Mahpusa giren hiç kimse canlı çıkmadı. Denizin tabanı ayağına taş bağlanmış cesetlerle dolu. Ancak hiçbir zulüm bizi toprağımdan koparamadı. İslam dinim, Arapça benim dilim, Cezayir benim vatanım” kelamları ekran başındaki herkesi ağlattı.

Canlandırmanın akabinde sorulan “Fransa’nın 8 Mayıs 1945’de Cezayir’de yaptığı katliam hangi isimle anılmaktadır?” sorusunda seçeneklerden olan Sétif ve Guelma, Srebrenitsa ve Arakan’da kararsız kalan yarışmacı Meryem Timurtaş, Sétif ve Guelma yanıtından emin olmadığını söyleyerek müsabakadan çekildi. Böylelikle, daha evvel barajı geçtiği 5 bin TL’nin yarısını alarak müsabakayı tamamladı.

TÜRKİYE’NİN ASTRONOTU İÇİN ÖNERİLEN İSİMLERDEN CACABEY, 3’TE 3’DE SORU OLDU

Çok bilinen latin tabirlerinden “Talih cesurlara yardım eder” diyerek 500 bin TL amacı olduğunu söyleyen yarışmacı Dilan Korkmaz, sorulara çok süratli hazır karşılıklarıyla büyük ilgi gördü.

15 bin liralık üçlemenin birinci sorusunda Tarih Sahnesi’nde Selçuklular periyodunun kıymetli devlet adamlarından biri olan ve “Devlet işlerinde Türkçe konuşmayı, yazışmalarda Türkçe kullanmayı seçtim” diyerek kendini tanıtan kıymetli devlet adamını sanatçı Mehmet Atay canlandırdı. Türkiye’nin uzay seyahatinde Türkiye’den gidecek birinci astronota verilmesi önerilen isimlerden biri olan Cacabey, Kırşehir’de medrese ve rasathanesiyle tarihe ve bilime kıymetli katkılarda bulundu. “Selçuklular Devri’nde Kırşehir buyrukluğu de yapmış olan Türk devlet adamı kimdir?” sorusuna yanlışsız cevap veren Korkmaz, bir sonraki soruya geçti.

Yarışmacının 12’nci sorusunda “Kamboçya’da 67 mayın ve patlayıcıyı imhasını sağladığı için “cesaret madalyası” ile ödüllendirilen canlı hangisidir” sorusunda yardım aldığı Prof.Dr. Tufan Gündüz, yarışmacının ortada kaldığı seçeneklerden biri olan “köpek” seçeneğini eledi. Köstebek ve fare ortasından gerçek olan fare seçeneğini seçen Dilan Korkmaz, sonrasında yarıştan çekilerek 50 bin lira ile müsabakadan çekildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı