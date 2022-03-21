Dursunbey Kros Duatlon Türkiye Şampiyonası Gerçekleşti

Oral B ana sponsorluğunda, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Dursunbey Belediyesi’nin iş birliği ile düzenlenen Dursunbey Kros Duatlon Türkiye Şampiyonası Balıkesir’de yapıldı.

Türkiye Triatlon Federasyonu ana sponsoru olan Oral B’nin desteğiyle Dursunbey Kros Duatlon Türkiye Şampiyonası ‘‘Gücüne Güç Kat’’ mottosu ile gerçekleşti. Sportif görüntülere ev sahipliği yapan Dursunbey Kros Duatlon Türkiye Şampiyonası; M3 A, M3 B, Yıldız, Genç A, Genç B, Elit ve Yaş Grubu kategorilerinde yapıldı. 136 lisanslı sporcuyu bir araya getiren Dursunbey Kros Duatlon Türkiye Şampiyonası; 1.Koşu, Bisiklet ve 2.Koşu parkurlarından oluştu.

Dursunbey Kros Duatlon Türkiye Şampiyonası’nda; Erkekler Yıldız kategorisinde birinci Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Derneği’nden Bahadır Furkan Özerkişi olurken, ikinci Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Derneği’nden Bedirhan Efe Altındiş ve üçüncü Karesi Belediyespor Kulübü Derneği’nden Ahmet Sağıroğlu oldu. Kadınlar Yıldız kategorisinde ise birinci İda Gençlik Spor Kulübü’nden Dilara Kara olurken, ikinci Gelibolu Spor Kulübü’nden Azra Çalışkan ve üçüncü Edirne Yunuslar Gençlik Ve Spor Kulübü’nden Bengisu Tülüler oldu.

Oral B ana sponsorluğunda gerçekleşen Dursunbey Kros Duatlon Türkiye Şampiyonası; Dünya Triatlon Birliği’nin belirlediği pandemi şartlarındaki yarışma kuralları ve Türkiye Triatlon Federasyonu Yarışma Yönergesi hükümlerine göre yürütüldü.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı