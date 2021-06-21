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Ana Sayfa Kültür & Sanat 21 Haziran 2021 16 Görüntüleme

Dut Toplamayı Biliyor Musunuz

Dut Toplamayı Biliyor Musunuz

Niloya, maceralarına kaldığı yerden devam ediyor. Her Salı ve Cuma günleri Niloya YouTube kanalında yeni kısımlarıyla ekrana gelen çizgi sinema, öğretici içerikleriyle çocukların yaratıcılıklarının ve hayal dünyalarının gelişmesine de takviye oluyor. Sevilen çizgi sinema karakteri, 18 Haziran Cuma günü yayınlanacak ‘’Dut Mevsimi’’ kısmında değişik bir macera ile sevenleri ile buluşacak.

Fotoğraf yaparken ağaçtan dut düştüğünü fark eden Niloya, kendini apayrı bir macerada buluyor. İzleyenlere dut meyvesini tanıtan çizgi sinema karakteri, 18 Haziran Cuma günü saat 15.00’ da Niloya YouTube hesabında minik izleyicileriyle bir ortaya gelecek.

18 Haziran Cuma günü Niloya YouTube kanalında ekrana gelecek 136. Kısmın konusu ise şöyle;

Niloya bir ağacın altında büyük bir titizlikle fotoğraf çizmektedir. Mete de o’nu büyük bir ciddiyetle izlemektedir. Niloya’nın fotoğrafının ortasına bir adet karadut düşer. Çok şaşırırlar… Lakin Mete durur mu? Çabucak yere düşen dutu ağzına atar. Niloya ve Mete ağaçtaki dutları toplamak isterler. Kendileri ile birlikte etraftakilerden de yardım alırlar. Bu dut toplama işi gitgide eğlenceli bir hal alır…

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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