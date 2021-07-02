Dynabook’un akıllı gözlüğü dynaEdge DE-100

Dynabook’un akıllı gözlük tahlili dynaEdge De-100 iş yerlerinin ve çalışanlarının verimliliğini artırmayı amaçlıyor. Intel® Core™ m7 işlemci dayanağıyla akıllı gözlüklere bağlanan dynaEdge DE-100, başa takılabilen ekran ve kamera yardımıyla çalışanların hayatlarını kolaylaştırırken, kullanıcıların gerçek vakitli yardım ve bilgi alarak etkileşimde bulunmalarını sağlıyor. Yüksek kaliteli teknolojik eserleri kullanıcılarla buluşturan Dynabook, giyilebilir teknoloji kategorisinde de eser yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

İş gücünün verimli halde kullanılması emeliyle tasarlanan dynaEdge DE100, çalışanların muhtaçlık duydukları anlarda kritik vazife bilgilerini sunmakla kalmıyor, birebir vakitte kayıt özelliğiyle uzaktaki bir uzman yahut uygulama için bilgilerin yayınlanmasını sağlıyor. Her türlü işletme için uygun kullanıma sahip olan dynaEdge DE100, hem alandaki hem de hareket halindeki çalışanların verimliliğini artırıyor. Pil dayanağı ve WiFi/Bluetooth irtibat özelliği sayesinde taşınabilir olan dynaEdge DE100, her yerde kullanıma uygun olarak karşımıza çıkıyor.

AR100 giyilebilir akıllı gözlüğe bağlanan dynaEdge, bir dizi eller-serbest vazife ve süreç yoluyla çalışanlara faal halde çalışma imkanı sunuyor. “Gördüğümü Paylaş” işlevi, alandaki teknisyenlerin uzaktaki uzmanlara bağlanmasını sağlıyor. Böylece, mevcut iş akışı hiç kesilmeden; eser güncellemeleri ve eğitim, doküman alma, iş akışı talimatları, gerçek vakitli data yakalama özelliklerinin hepsi çalışanların hizmetine sunulmuş oluyor.

Hem alandaki hem de hareket halindeki çalışanların verimliliği artarken, tıpkı vakitte işletmelerin de hayatları büyük oranda kolaylaşıyor. İş talimatlarına ve başka görsel ve sesli bilgilere her yerden erişim imkanı sağlanırken, çalışanlara “deneyim gerektirmeyen bilgiler” sunuyor. Nerede olursanız olun alabileceğiniz gerçek vakitli bir dayanak sunuyor.

Gerçek vakitli görsel bilgi yakalama imkanı, ikazları ve süreç değişikliklerini anında ileterek esneklik, kalite standartlarını sağlanmasına ve performansın tahlil edilmesine yardımcı oluyor.

Gücünü Windows 10 Professional ile Intel® Core™ CPU’dan alarak, ekran, mikrofon, dokunmatik yüzey, kamera ve hoparlörlerle birlikte kullanılabilen eser, çalışanların hem yerinde hem de uzaktan iş yapmalarına yardımcı olmak için tasarlanan bir dayanaklı gerçeklik tahlili sunuyor. Windows 10 Professional aygıtı olan dynaEdge, şirketlerin altyapısına sıkıntısız biçimde entegre olur. Ayrıyeten, işletmelerin kendi süreçlerine mahsus iş akışı yazılımıyla tam da gereksinimlere uygun uyarlanabilir bir tahlil sunuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı