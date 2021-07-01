Dyson, Türkiye’deki İlk Demo Store’larını Açtı!

Türkiye’deki birinci Dyson Demo Store’lar İstanbul İstinyePark ve Akasya AVM’de açıldı. Yeni mağazalar Dyson teknolojileri hakkında uzmanlardan ayrıntılı bilgi alma fırsatı ve eşsiz bir alışveriş tecrübesi sunuyor.

Küresel teknoloji şirketi Dyson, “Demo Store” niteliğindeki birinci mağazalarını İstanbul’da teknoloji severlerle buluşturdu. Yeni açılan Dyson Demo Store’lar İstinyePark AVM -2 ve Akasya AVM giriş katında yer alıyor.

Dyson’ın yeni mağazalarında kullanıcıların interaktif halde deneyebilecekleri, Dyson teknolojisinin özündeki bilime hayat veren son teknoloji eserler yer alyor. Bilgili ve tutkulu Dyson uzmanları, tüketicilerin daha güzel bir ömür alanı yaratmalarına ve kendi sıhhatlerini güzelleştirmelerine yardımcı olan bu teknolojileri yerinde tanıtıyor.

“Teknolojilerimizi anlamanın en uygun yolu, onları deneyimlemektir.”

Dyson EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Lideri Philip Parsons, açıklamasında “Dyson teknolojisini anlamanın en uygun yolu, onu yerinde deneyimlemektir. Demo Store’larımız perakende satış alanları olsa da; insanların eserlerimizi test edebileceği, Dyson uzmanları tarafından teknolojimizin gösterilebileceği ve eserlerimizin deneyimlenebileceği alanlardır. Kullanıcılarımızın eserlerimizi anlamaları, kendileri ve konutları için en hakikat olan eseri seçebilmeleri için kesinlikle denemelerini istiyoruz. Dyson’ın şu anda dünya çapında bu niteliğe sahip 200 mağazası var. Türkiye’deki birinci Dyson Demo Store’larımızı açtığımız için çok memnunuz. Türkiye, Dyson’ın gelecekteki büyüme maksatları için büyük potansiyel gördüğümüz çok heyecan verici bir pazar” dedi.

Dyson Demo Store’lar, Dyson mühendisliğini ve teknolojisini deneyimlemek için tasarlandı. Dyson mühendisleri tarafından eğitilmiş uzmanların dayanağıyla inovatif Dyson eserleri, bu mağazalarda keşfedilebiliyor ve istenirse özelleştirilebiliyor. Yeni Demo Store’larda, Dyson kablosuz süpürgeler, saç eserleri, hava temizleyiciler ve aydınlatma eserleri üzere en son Dyson teknolojileri bulunuyor.

Dyson Türkiye Genel Müdürü Mete Uslukılınç, bahse ait açıklamasında“1995 yılından beri eserleriyle Türkiye pazarında yer alan Dyson, 2018 yılı sonunda Türkiye ofisinin kurulmasıyla direkt operasyonlarına başladı. Dyson’ın Türkiye operasyonlarının başladığını 2019 yılında yaptığımız büyük bir lansmanla duyurup, 2020 yılında ise birinci servis merkezimizi İstanbul, Ataşehir’de açtık. Tüm dünyayı etkileyen bir pandemi periyodunda bile pazardaki perakende yatırımlarımıza devam ederek Türkiye’de 15 direkt satış noktasına ulaştık. Artık kullanıcılarımıza en üst seviye Dyson alışveriş tecrübesini yaşatmak için birinci iki Demo Store niteliğinde mağazamızı da devreye almış bulunuyoruz. Kullanıcılarımız, direkt satış kanalımız Dyson.com.tr üzerinden olduğu üzere, Dyson Demo Store’lardan da Dyson teknolojilerine ulaşabilecek. Bu mağazalarımızda kullanıcılarımıza saç şekillendirme, eser kutusu şahsileştirme ve farklı renk seçenekleriyle kablosuz süpürge eserlerimizi özelleştirme üzere birtakım özel hizmetler de sunacağız. Bu yıl bir yeni Dyson Demo Store’u daha İzmir’de açarak yatırımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıyeten Eylül ayında, dünya standartlarında tasarlanan yeni bir Dyson Türkiye ofisini İstanbul’da açacağımızı da belirtmek isterim” dedi.

Dyson Demo Store’larda keşfedilebilecek teknolojiler:

Dyson V11 kablosuz süpürge

6 katmanlı filtre sistemiyle sağlıklı bir ömür alanı için toz ve alerjenleri yok ederken, konutunuzu gözle görülemeyecek kadar küçük, ziyanlı partükillerden temizliyor. Bugüne kadarki en güçlü kablosuz temizleme başlığıyla sert naylon fırçalar, tabandaki kirleri çekmek için halının derinlerine iniyor ve yumuşak, anti-statik, karbon fiber lifler sert yerlerdeki ve çatlaklardaki tozları basitçe yakalıyor. Yüksek Torklu başlığındaki Dynamic Load Sensor (DLS) sistemiyle, direnci saniyede 360 sefer denetim ediyor ve her taban çeşidinde derinlemesine paklık için halılarla sert yüzeyler ortasındaki motor suratını otomatik olarak değiştiriyor. LCD ekranı seçilen güç modunu, kalan çalışma mühletini, filtre bakımı zamanlamasını da anlık olarak göstererek denetimli bir paklık sunuyor.

Dyson Corrale kablosuz saç düzleştirici

Öncü esnek bakır plaka teknolojisine sahip Dyson Corrale kablosuz saç düzleştirici, saçı şekillendirmek ve bir ortaya getirmek için esneyerek her geçişte tüm saç tellerine eşit ısı uyguluyor. Saçları eksiksiz halde hizalayıp ısı gerekliliğini azaltıyor. Dyson Supersonic saç kurutma makinesi ve Dyson Airwrap saç şekillendirici üzere Dyson Corrale düzleştiricide de “Akıllı Isı Kontrolü” teknolojisi bulunuyor. Tüm saç tipleri için uygun ve üç hassas ısı ayarı olan bu eşsiz eser, sıcaklığı saniyede 100 sefer ölçmek için bir platin sensör kullanıyor. Bir mikroişlemciyle bağlantı kurmaya yarayan bu teknoloji, hassas ve hakikat bir ısı iletmek için ısıtma sistemini denetim ediyor. Dyson Corrale saç düzleştirici, Dyson’ın 4 hücreli lityum iyon pil teknolojisiyle birleştiğinde, kablosuz performans sunarak, dilediği her yerde tarzından ödün vermek istemeyenlerin tercihi oluyor.

Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde hava temizleyici

Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde hava temizleyici, yalnızca filtresiyle değil tüm makinede HEPA H13 standardını karşılarken; alerjenler, polen ve küf sporları üzere 0,1 mikron kadar küçük partiküllerin yüzde 99,95’ini yakalıyor. Dyson mühendislerinin kirli havanın filtreleri geçmesini ve kirleticilerin tekrar odaya taşımasını önlemek için 24 kiritik noktada geliştirdiği yüksek basınçlı contalar, büsbütün yalıtımlı bir muhafaza sağlıyor. Mevcut partikül, Azot Dioksit (NO2), Uçucu Organik Bileşikler (VOC’ler), sıcaklık ve nem sensörlerine ek olarak akıllı bir formaldehit sensörünün entegrasyonu, makinenin ömrü boyunca bu kirleticinin hassas bir biçimde algılanmasını sağlıyor. Özel kalatilik filtresi ile formaldehit, moleküler seviyede yok ediliyor. Dyson’ın Air Multiplier Teknolojisini kullananan eser, temizlenmiş havayı odanın her köşesine yayarken, otomatik moduyla tercih edilen oda sıcaklığı ve hava kalitesi düzeylerinin muhafazasını sağlıyor. Büsbütün Dyson Link taşınabilir uygulaması tarafından denetim edilip, sesli komut denetimiyle etkinleştirilebiliyor.

Dyson Lightcycle Morph aydınlatma

Dyson Lightcycle Morph, odanızdaki gün ışığı rengini ve parlaklığını akıllı takip sistemiyle denetim ederek ayarlıyor. Odaklanmış ve güçlü ışığı göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olacak halde tasarlanan eser, akşamları daha az mavi ışık verdiğinden, uyku sisteminizi bozmadan odanızı aydınlatmanızı sağlıyor. Dokunmatik kaydırmalı denetim sistemiyse, dilediğiniz vakit ışık azaltma ve renk sıcaklığı ayarlamalarını yapmanıza fırsat sunuyor.

Dyson Lightcycle Morph aydınlatma eserlerindeki LED’ler yıllarca parlak ve renkli kalabiliyor. Ampulleri soğuk tutmak için kullanılan Dyson’ın özel ısı borusu teknolojisi, ampulleri solmaya karşı koruyarak ışığı her gün saatlerce açık tutsanız bile 60 yıl ömür vadediyor. Eser, Dyson Link uygulamasıyla telefonunuzdan denetim edilebiliyor.