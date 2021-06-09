Dyson’dan Derinlemesine Araba Temizliği İçin Faydalı İpuçları

Dyson mühendisleri, otomobilinizi temizlerken nelere dikkat etmeniz gerektiğine dair kıymetli tüyolar paylaşıyor.

Bilhassa evcil hayvanınız ve çocuklarınız varsa, otomobilinizin içi çok süratli kirlenir. Kirlenen alanlar toz, alerjen ve küfler için yaşamaya elverişli şartlar sağlayıp otomobilde pis bir manzara oluştururken, sıhhatimizi da olumsuz etkileyebilir. Nereden başlayacağınızı bilmek güç olsa da, aracınızın içini temizlemek Dyson mühendislerinin önerdiği altı kolay adımla bu süreci kolaylaştırabilirsiniz.

Dyson mühendislerinden otomobilinizin içini süratli ve kapsamlı bir halde nasıl temizleyeceğinize dair tüyolar;

1. Adım: Hazırlık

Otomobilinizin paklığına başlamadan evvel, işinizi kolaylaştıracak yanlışsız gereçleri yanınıza almayı unutmayın.

Aralık temizleme başlığı, inatçı kir fırçası yahut kombinasyon başlığı. Küçük motorlu başlığı olan bir süpürge de size çok yardımcı olacaktır.

Çöp torbası.

Otomobilinizin içindeki eşyaları koyabilmek için çanta yahut kutu.

Nemli bez.

2. Adım: Otomobil paklığı

Paklığa otomobilin tüm kapılarını açarak havalandırma süreciyle başlayın. Bir çöp torbası kullanarak koltukların altına, ceplere ve bardak tutuculara bakmayı unutmadan tüm çöpleri toplayın. Farklı bir çanta yahut kutuda, güneş gözlüğü yahut kitapçıklar üzere atmak istemediğiniz eşyaları toparlayın ve temizlerken her şeyi bir kenara koyun. Son olarak, ayak boşluklarından paspasları çıkarıp pak ve kuru bir yere bırakın.

3. Adım: Koltuk paklığı

Koltuklarla başlamak kir ve döküntülerin daha sonra temizlenmek üzere otomobilin yerine düşmesini sağladığından, temizlikte yerçekiminden yararlanmanıza yardımcı olur. Her iki koltuğu da raylar üzerinde olabildiğince geriye hakikat çekerek paklığa otomobilin önünden başlayın. Koltukları, süpürgenizin aralık temizleme başlığını kullanarak dikişe mümkün olduğunca yakın halde ve tüm dikiş boyunca süpürün. Şaşırtan ölçüde kir ve döküntü burada toplanabileceğinden, sırt kısmının oturma kısmıyla buluştuğu yerdeki dikişe bilhassa dikkat edin. Akabinde, Dyson küçük motorlu başlığa geçiş yapın ve koltuklardaki döşemeyi yavaşça süpürüp tüm uçuşan kalıntıları ve yumuşak döşemelerde birikebilecek görünmez tozla alerjenleri yok edin. Ekstra güç için süpürgenizdeki ‘Boost’ modunu kullanın.

Koltukların ana kısımlarını tamamlandıktan sonra yanlarını, altlarını ve raylarını süpürmek için süpürgenizin aralık temizleme başlığını kullanın. Koltuğun altındaki köşeler üzere bilhassa ulaşılması sıkıntı yerlere kolaylıkla ulaşmak için bir esnek aralık temizleme başlığı kullanabilirsiniz. Tüm koltukları süpürene kadar bu süreci tekrarlayın.

4. Adım: Kenarları süpürün

Araç gövdesindeki tozu ve kiri temizlemek için yumuşak naylon kıllarla donatılmış kombinasyon başlığını kullanın. Gösterge panelini ve klima sistemindeki havalandırma deliklerinin ortasını nazikçe süpürün. Gösterge panelindeki lekeleri nazikçe çıkarmak için nemli bir bez kullanın ve büsbütün kurumasını bekleyin.

Otomobil kapılarındaki yan cepleri de unutmayın. Dar köşelere girmek, kırıntıları ve görünmez kirleri temizlemek için süpürgenizin aralık temizleme başlığını takın ve ‘Boost’ modunu kullanın. Kir içinde bilhassa toprak varsa, süpürdükten sonra nemli bir bezle silin.

5. Adım: İnatçı kirleri alt edin

Son olarak, döşeme paklığına geçin. Kurumuş çamur yahut yiyecek lekeleri üzere inatçı kirlerin olduğu rastgele bir alanla başlayın. Süpürgenizdeki inatçı kir fırçasının sert naylon kılları, kurumuş kirleri temizlemeye yardımcı olurken; sert, polipropilen tasarım, başlığa ziyan vermeden temizleme esnasında biraz güç uygulayabileceğiniz manasına gelir.

Elinizde inatçı kir fırçası yoksa, yumuşak naylon kıllara sahip olan kombinasyon başlığını kullanın. Dyson kombinasyon başlığı, geniş bir açıya sahiptir. Evcil hayvan tüyleri ve öteki kalıntıları, otomobilin ayak boşluğu üzere alanlardan temizlemenize yardımcı olmak için kırmızı dokuma naylon tiftik toplayıcılarla tasarlanmıştır. İnatçı kirler temizlendikten sonra, yerin geri kalanını küçük motorlu başlıkla yahut inatçı kir fırçasıyla süpürün.

6. Adım: Yola koyulun

Paspasları ayak bölmelerine geri yerleştirmeden evvel, küçük motorlu başlığı kullanarak süpürün. Paspasın alt tarafına yapışık kirleri de temizlediğinizden emin olun. Eşyaları her zamanki yerlerine geri koyun ve yeni temizlenmiş otomobilinizin keyfini çıkarın.

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Esnek aralık temizleme başlığı

Bilhassa ulaşılması güç alanlardaki toza ve döküntülere ulaşmak için kullanılan esnek aralık temizleme başlığı, uzayıp bükülebildiği için dar boşluklara ulaşma konusunda epey tesirli. Çok taraflılık için kayar fırçayla tasarlanmıştır ve hassas yüzeyleri, kurumuş kir ve tozu temizlemeyi sağlar. Başlık 19cm uzayıp, 2,5 cm kadar dar alanlara ulaşabilir. Bu nedenle otomobil koltukları ve etrafının paklığı için kusursuzdur.

Uzatma Hortumu

Temizliğinizi üst noktalara taşımak istiyorsanız, süpürgeniz için uzatma hortumu mükemmel bir tahlildir. Otomobilinizin yüksek yahut alçak noktalarının paklığı için rastgele bir Dyson süpürgesi başlığını 61 cm esneterek uzatmanızı sağlar. Esnek tel spiral, sağlam iki plastik katman ortasına sıkıştırılan güçlü telden üretilmiş olup, kullanılmadığında eski haline geri döner. Dayanıklılığı 2.200 sefer test edilmiştir.

İnatçı Kir Fırçası

Çıkarılması sıkıntı bir kiri yahut kurumuş çamurları temizlemekte zorlanıyorsanız, inatçı kir fırçası uygun bir aksesuar olacaktır. Sert naylon kıllar, ağır kullanılan alanlarda ve otomobil döşemelerine gömülmüş kirin çıkarılmasına yardım eder. Her harekette daha fazla yüzeyi kapsayan geniş ağızlığıyla kısa müddette daha fazla alanı temizlemeyi sağlar.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı