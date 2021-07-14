E-Data Teknoloji’nin Halka Arzına SPK’dan Onay

Türkiye’nin önde gelen şirketlerine donanım ve yazılım tahlilleri sunan katma kıymetli teknoloji distribütörü E-Data Teknoloji halka arz ediliyor. E-Data Teknoloji’nin 13 Milyon TL nominal kıymetli hisseleri için 29 /30 Haziran 2021 tarihlerinde 6.00 TL fiyattan eşit dağıtım sistemiyle talep toplanacak.

Türkiye’nin önde gelen şirketlerine donanım ve yazılım tahlilleri sunan katma kıymetli teknoloji distribütörü E-Data Teknoloji, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay aldı. E-Data Teknoloji Pazarlama AŞ’nin 13 Milyon TL nominal bedelli hisseleri, hisse başına 6.00 TL fiyattan halka arz edilecek. A1 Capital liderliğinde yürütülen halka arz sürecinde E-Data Teknoloji hisseleri için 29/30 Haziran tarihlerinde eşit dağıtım tekniğiyle talep toplanacak. E-Data Teknoloji, sermaye artırımı usulüyle gerçekleştireceği halka arzdan sağlanacak kaynağın tamamını şirketin organik ve inorganik büyümesinde işletme sermayesi olarak kullanacak.

E-Data Teknoloji Eserleri ile Dijital Hayatın Her Alanında Yer Alıyor

E-Data Teknoloji İdare Şurası Üyesi ve Genel Müdürü T. Fatih Keyifli, E-Data Teknoloji olarak dünyanın ve Türkiye’nin alanında önde gelen şirketlerinin donanım ve yazılım tahlillerinin distribütörlüğünü yaptıklarını söyledi. Memnun, E-Data Teknoloji olarak 2008 yılından bugüne Türkiye’nin dört bir yanındaki küçük, orta ve büyük işletmelerden ferdî kullanıcılara kadar toplumun her kısmına donanım ve yazılım tahlilleri ile katma bedel yarattıklarını belirtti. Ağ ve ağ güvenliği, baskı tahlilleri, data merkezi tahlilleri, data ve uygulama güvenliği, sunucu ve depolama tahlillerinde 21markanın Türkiye distribütörü oldukları bilgisini veren Keyifli, başta güç, finans, bankacılık, telekom, lojistik, sıhhat, perakende, üretim, savunma, otomotiv, bilişim hizmetleri olmak üzere turizm, sigorta, eğitim ve havacılık dallarından oluşan geniş bir yelpazeye eser ve tahlillerini iş ortakları ile birlikte ulaştırdıklarını vurguladı.

E-Data Teknoloji olarak distribütörü oldukları tüm eserlerde lojistik ve finansal tahlillerin yanı sıra satış öncesi ve sonrası teknik dayanak, eğitim ve pazarlama üzere çeşitli alanlarda Türkiye’deki 800’ü aşkın iş ortağına sürdürülebilir tahliller ürettiklerini hatırlatan Memnun,”Datanın üretilmesi, işlenmesi, saklanması ve korunması dâhil datanın olduğu her yerde E-Data Teknoloji’nin eserleri var. Bu manada dijital hayatın her noktasına dokunuyoruz. Günlük hayatta kullanılan birçok bilişim tahlilinde distribütörlüğünü üstlendiğimiz donanım ve yazılım eserlerimizle her ölçekteki işletmeye katma bedel yaratıyoruz. Kelam konusu katma pahalı donanım ve yazılım eserlerimizi 800’den fazla iş ortağımızla birlikte Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırıyoruz” dedi.

Halka arz geliri şirketin büyümesinde kullanılacak

T. Fatih Memnun, E-Data Teknoloji olarak kuruldukları günden bu yana istikrarlı bir büyüme ile 2020 yılı sonunda 134 Milyon TL net satış gelirine sahip olduğuna dikkat çekerek, gelecekte de yeni teknoloji eserlerini dağıtım listesine ekleyerek yüksek satış potansiyeli sunan ve kâr odaklı büyüme stratejisi izlemeyi planladıklarını söyledi. Halka arzdan sağlanacak kaynağın tamamının şirketin organik ve inorganik büyümesinde işletme sermayesi olarak kullanılacağına dikkat çeken Memnun, şirketin finansal yapısı ve büyüme gayeleri konusunda şu bilgileri verdi;

“E-Data Teknoloji, güçlü bir sermaye yapısına sahip ve finansal borçluluğu da son derece düşüktür. Halka arzdan sağlanacak kaynakla daha da güçlü bir sermaye yapısına sahip olarak organik ve inorganik olarak süratli büyümeye odaklanacağız. Organik büyümenin yanı sıra belirli spesifikasyondaki şirketlere yatırım yaparak inorganik büyüme de öncelikli amaçlarımız ortasındadır. Bilhassa bilişim teknolojisi güvenliğinin farklı alanlarında faaliyet gösteren ve güçlü markaların dağıtıcılığını yapan şirketlere yatırım yapmayı planlıyoruz. Ayrıyeten Ankara’da yeni bir depo yatırımı planlıyoruz. Bu manada halka arzdan sağlayacağımız kaynağın büyük bir kısmını hedeflediğimiz süratli büyümede işletme sermayesi için, küçük bir kısmını da depo yatırımı ve reorganizasyon çalışmaları için kullanacağız. Yeni periyotta başta dijital dönüşüm için gerekli olan teknoloji tahlillerini iş sürekliliği ideolojisi ile sunmaya devam etmeyi ve yeni tahlillere dair markaların distribütörlüklerini üstlenmeyi hedefliyoruz.”

Halka arz eşit ağıtım tekniğiyle gerçekleştirilecek

E-Data Teknoloji’nin halka arzına liderlik eden A1 Capital Genel Müdürü Atilla Esen ise sermaye artırımı prosedürüyle gerçekleştirilecek halka arzın Borsa İstanbul’da satış yoluyla ve rastgele bir küme ayrımı olmadan tüm yatırımcılara “eşit hisse dağıtımı” yoluyla gerçekleştirileceğini söyledi. Esen halka arz fiyatının hisse başına 6 TL olarak belirlendiğini söz etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı