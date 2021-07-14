E-Data Teknoloji’nin halka arzına SPK’dan onay

Türkiye’nin önde gelen şirketlerine donanım ve yazılım tahlilleri sunan katma bedelli teknoloji distribütörü E-Data Teknoloji, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay aldı. E-Data Teknoloji Pazarlama AŞ’nin 13 Milyon TL nominal pahalı hisseleri, hisse başına 6.00 TL fiyattan halka arz edilecek. A1 Capital liderliğinde yürütülen halka arz sürecinde E-Data Teknoloji hisseleri için 29/30 Haziran tarihlerinde eşit dağıtım formülüyle talep toplanacak. E-Data Teknoloji, sermaye artırımı usulüyle gerçekleştireceği halka arzdan sağlanacak kaynağın tamamını şirketin organik ve inorganik büyümesinde işletme sermayesi olarak kullanacak.

E-Data Teknoloji Eserleri ile Dijital Hayatın Her Alanında Yer Alıyor

E-Data Teknoloji İdare Şurası Üyesi ve Genel Müdürü T. Fatih Mutlu, E-Data Teknoloji olarak dünyanın ve Türkiye’nin alanında önde gelen şirketlerinin donanım ve yazılım çözümlerinin distribütörlüğünü yaptıklarını söyledi. Keyifli, E-Data Teknoloji olarak 2008 yılından bugüne Türkiye’nin dört bir yanındaki küçük, orta ve büyük işletmelerden kişisel kullanıcılara kadar toplumun her kesitine donanım ve yazılım tahlilleri ile katma bedel yarattıklarını belirtti. Ağ ve ağ güvenliği, baskı tahlilleri, bilgi merkezi tahlilleri, data ve uygulama güvenliği, sunucu ve depolama tahlillerinde 21 markanın Türkiye distribütörü oldukları bilgisini veren Mutlu, başta güç, finans, bankacılık, telekom, lojistik, sıhhat, perakende, üretim, savunma, otomotiv, bilişim hizmetleri olmak üzere turizm, sigorta, eğitim ve havacılık bölümlerinden oluşan geniş bir yelpazeye eser ve tahlillerini iş ortakları ile birlikte ulaştırdıklarını vurguladı.

E-Data Teknoloji olarak distribütörü oldukları tüm eserlerde lojistik ve finansal tahlillerin yanı sıra satış öncesi ve sonrası teknik dayanak, eğitim ve pazarlama üzere çeşitli alanlarda Türkiye’deki 800’ü aşkın iş ortağına sürdürülebilir tahliller ürettiklerini hatırlatan Mutlu,”Verinin üretilmesi, işlenmesi, saklanması ve korunması dâhil bilginin olduğu her yerde E-Data Teknoloji’nin eserleri var. Bu manada dijital hayatın her noktasına dokunuyoruz. Günlük hayatta kullanılan birçok bilişim tahlilinde distribütörlüğünü üstlendiğimiz donanım ve yazılım eserlerimizle her ölçekteki işletmeye katma kıymet yaratıyoruz. Kelam konusu katma pahalı donanım ve yazılım eserlerimizi 800’den fazla iş ortağımızla birlikte Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırıyoruz” dedi.

Halka arz geliri şirketin büyümesinde kullanılacak

T. Fatih Memnun, E-Data Teknoloji olarak kuruldukları günden bu yana istikrarlı bir büyüme ile 2020 yılı sonunda 134 Milyon TL net satış gelirine sahip olduğuna dikkat çekerek, gelecekte de yeni teknoloji eserlerini dağıtım listesine ekleyerek yüksek satış potansiyeli sunan ve kâr odaklı büyüme stratejisi izlemeyi planladıklarını söyledi. Halka arzdan sağlanacak kaynağın tamamının şirketin organik ve inorganik büyümesinde işletme sermayesi olarak kullanılacağına dikkat çeken Keyifli, şirketin finansal yapısı ve büyüme gayeleri konusunda şu bilgileri verdi; “E-Data Teknoloji, güçlü bir sermaye yapısına sahip ve finansal borçluluğu da son derece düşüktür. Halka arzdan sağlanacak kaynakla daha da güçlü bir sermaye yapısına sahip olarak organik ve inorganik olarak süratli büyümeye odaklanacağız. Organik büyümenin yanı sıra aşikâr spesifikasyondaki şirketlere yatırım yaparak inorganik büyüme de öncelikli gayelerimiz ortasındadır. Bilhassa bilişim teknolojisi güvenliğinin farklı alanlarında faaliyet gösteren ve güçlü markaların dağıtıcılığını yapan şirketlere yatırım yapmayı planlıyoruz. Ayrıyeten Ankara’da yeni bir depo yatırımı planlıyoruz. Bu manada halka arzdan sağlayacağımız kaynağın büyük bir kısmını hedeflediğimiz süratli büyümede işletme sermayesi için, küçük bir kısmını da depo yatırımı ve reorganizasyon çalışmaları için kullanacağız. Yeni periyotta başta dijital dönüşüm için gerekli olan teknoloji tahlillerini iş sürekliliği ideolojisi ile sunmaya devam etmeyi ve yeni tahlillere dair markaların distribütörlüklerini üstlenmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Halka arz eşit ağıtım prosedürüyle gerçekleştirilecek

E-Data Teknoloji’nin halka arzına liderlik eden A1 Capital Genel Müdürü Atilla Esen ise sermaye artırımı metoduyla gerçekleştirilecek halka arzın Borsa İstanbul’da satış yoluyla ve rastgele bir küme ayrımı olmadan tüm yatırımcılara “eşit hisse dağıtımı” yoluyla gerçekleştirileceğini söyledi. Esen halka arz fiyatının hisse başına 6 TL olarak belirlendiğini söz etti.

Hibya Haber Ajansı