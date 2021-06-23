E-ihracat için “ortak akıl” toplantısı

WORLDEF ile Horoz Lojistik’in iş birliği ile düzenlenen “E-İhracat Ortak Akıl Toplantısı”, ihracat ve e-ihracat ekosisteminin kıymetli isimlerini bir ortaya getirdi. E-ihracat’ın artması için yapılması gereken stratejik mevzular özelinde düzenlenen ortak akıl toplantısı programında; e-ihracat, hudut ötesi e-ticaret ve mikro ihracat gündemine ait mevzular değerlendirildi.

WORLDEF ile Horoz Lojistik’in iş birliği ve Türkiye İş Bankası’nın ana iş iştiraki ile düzenlenen “E-İhracat Ortak Akıl Toplantısı”nda e-ihracat, hudut ötesi e-ticaret ve mikro ihracat bahisleri değerlendirildi; ekosistemin problemleri ve geleceği ile ilgili birtakım tavsiyelerde ve öngörülerde bulunuldu. Ayrıyeten, şirketlerin ve devlet kurumlarının yapması gerekenler; e-ihracatta yeni kurallara nazaran ortaya çıkan gereksinimler ve amaçlar üzere başlıklar ele alındı.

E-ihracat odaklı tahliller, model teklifleri ve stratejik mevzu başlıkları konuşuldu

Toplantıda ekosistemin değerli isimleri, e-ihracatın nasıl yapılacağından fazla nasıl şekilleneceğine odaklandı. Ayrıyeten; Türkiye’nin e-ihracatını arttırmak için nasıl bir strateji izlenmelidir; e-ihracat ekosistemi nasıl oluşmalıdır; kısa, orta ve uzun vadede amaçlar neler olmalıdır; Türkiye bir e-ihracat merkezi olabilir mi; Çin uygun bir örnek midir üzere sorulara yanıt arandı. Toplantının “beyin fırtınası” oturumunda ise, e-ihracatta muvaffakiyet için mevzuat, gümrük, lojistik, banka, finans, ödeme ve arayüz üzere alanlarda değiştirilmesi gerekenler tartışıldı.

Ömer Nart: Süratli teslimat modeli olmadan hudut ötesi e-ticaret büyümez

Toplantıda konuşan WORLDEF Lideri Ömer Nart, hudut ötesi e-ticaret ile e-ihracat ortasındaki farkı ortaya koymak gerektiğini söyledi. E-ihracatta iade oranlarına dikkat çeken Nart, “Şu bir gerçek; iadelerle ilgili sıkıntılar var. Mesela Almanya’da yüzde 40 iade oranı var. Burada e-ihracat yaparsanız şayet o eserlerin yüzde 40’ı iade olacak. Hudut ötesi e-ticaret ile maksat ülkede stoklama yapıp oradan çabucak sonraki gün ya da birebir gün üzere süratli teslimat modeli olmadan hudut ötesi e-ticaret büyümez.” dedi.

Mikro ihracat ile hudut ötesi e-ticaret ortasındaki farkları da ortaya koymak gerektiğini vurgulayan Nart, “Sınır ötesinde bir depo operasyonu yaptığınız vakit bu senaryoda bir şirketin gidip fulfillment merkezleri ile bir mutabakat yapması ya da burada tek başına hareket ediyor olması bir özgüven yetersizliği ya da ‘tek başına bunu yapabilir miyim’ telaşına yol açabilir. Burada da işte kümelenme sıkıntısı var. Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) tahminen de bu bahiste tertibi olabilir.” kelamlarını kaydetti.

Ömer Nart, şöyle devam etti; “Küme ve kümenin devamında da bu operasyonu yapacak olan şirketlerin nasıl yapacağı ile ilgili devletin tahminen önayak olması problemi var. Aslında e-ihracat ile ilgili devlette de bir ortak akıl yok. Aslında bütün kurumların bir ortaya gelip bu kümelenme işini ve bu kümelenmenin nasıl destekleneceğini konuşması lazım. Bu biçimde yapılmadan e-ihracattan hudut ötesi e-ticarete, -hatta bu ikisi kendi içinde bir hibrit modelde de gidebilir- lakin bunların artık kümelenme ile gidiyor olması lazım. Bu işin yalnızca mikro ihracat ile gitmeyeceği çok açık.”

Taner Horoz: B2B tarafına konsantre olmamız gerekiyor

Horoz Lojistik İdare Heyeti Lideri Taner Horoz ise, Türkiye’nin ihracat kıymetinin düştüğünü vurgulayarak, “Bugünkü ihracat potansiyelimiz katma bedeli düşük eserlerden oluşuyor. E-ticaret pazarı ise maalesef treni kaçırmış olduğumuz bir pazar. Büyük pazaryerlerinde eserlerimiz yüzde 1’lere bile girmiyordur. Bunlardan hisse almamız lazım. Bunun için şirketlerin dönüşüme gereksinimi var. İhracatta güçlü olduğumuz eser gruplarımızın katma bedeli düşük olduğu için dünyadaki marka bedelimiz kâfi düzeyde değil. Bence ülke olarak B2B tarafına son derece konsantre olmamız gerekiyor. Burada birinci husus B2B ihracatı olmalıdır.” diye konuştu.

Horoz, büyük hacimli firmaların kâfi düzeyde e-ihracat yapmadığına işaret ederek, şu sözleri kullandı; “Bakıyoruz şirketlerde e-ticaret ve e-ihracat için uzman bir grup yok. Bahsin uzmanı olmayan beşerlerle karşılaşıyoruz. Halbuki e-ticaret muazzam bir uzmanlık konusu, çok teknik bir iş. Bunları anlayan kalitede beşerler gerekiyor. Bu beşerler Türkiye’de az var. Bu bireyleri de büyük e-ticaret firmaları alıyor. Bu mevzuda önemli bir branşlaşma, eğitim seferberliğine girişmek gerekiyor.”

Gürbüz: Mikro ihracatın toplam ihracat içindeki hissesi yüzde 3 civarında

Horoz Lojistik İcra Heyeti Lider Yardımcısı Gürkan Gürbüz, e-ihracat ve mikro ihracatın çok kritik ve kıymetli bir husus olduğunu belirterek, “Bütün sıkıntıları paylaşarak, mevcut pazarları büyütmeli ve yeni pazarlar kazanmalıyız. Mikro ihracatın toplam ihracat içindeki hissesi yüzde 3 civarında görünüyor. Bunu nasıl artırabiliriz konusunda Devletten ve özel bölümden beklediklerimiz var.” kelamlarını kaydetti.

Türkiye’de ihracat pazarının 0-2 kilogram bandına sıkıştığını tabir eden Gürbüz şöyle devam etti; “Tekstil eserleri yüklü gidiyor. Halbuki Türkiye’nin mobilya ve otomotiv bölümü üzere üretim alanları da var. Önemli bir ihracat potansiyelimiz var lakin e-ihracat dediğimiz vakit tüketiciye kadar uzanan yahut oradaki küçük işletmelere kadar giden bir pazar kelam konusu.”

E-ihracatta lojistik problemlerinin bugüne kadar pek çözülemediğini vurgulayan Gürkan Gürbüz; “Burası çok yeni bir pazar, KOBİ’lerin de dahil olabileceği bir pazar. Aslında e-ticaret günümüzün en beğenilen hususlarından bir tanesi. E-ticaret düşünmeyen firmalar da önemli çalışmalar içerisindeler. E-ihracatın da bunun içerisinde kıymetli bir hissesi var. Yurt dışına açılmak isteyemeyen ya da düşünmeyen birçok firma yurt dışına nasıl açılırım diyor. Küçük eser kümelerini natürel ki geliştirmek lazım fakat bu, süratli teslimatı artıracak hibrit modellerle olabilir.” sözlerini kullandı.

Başaran Bayrak: 2020’de 2,8 milyar kişi online alışveriş yaptı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Lider Vekili Başaran Bayrak da, göstergelere global tedarik zincirlerinde derin bir dönüşüm yaşanan bu devirde belirli alışkanlıkları değiştirmek gerektiğini vurguladı. Bayrak, “Konvansiyonel ihracat bir yandan devam ederken, yeni ihracat metotları geliştirmek, yeni potansiyellerin önünü açmak zorundayız. Bu yüzden e-ihracatın yahut mikro ihracatın Türkiye’nin ihracatına yeni bir soluk getireceğini, ihracatta bizleri devler liginde en güzel oyuncular ortasına taşıyacağını düşünüyoruz.” diye konuştu.

2020 yılında dünyada online alışveriş yapan kişi sayısının 2,8 milyar kişi olduğunu vurgulayan Bayrak, bu sayıya nazaran dünya nüfusunun 35,4’ünün internet üzerinden alışveriş yaptığı manasına geldiğine dikkat çekerek, şunları tabir etti; “Yani artık dünyada e-ticarete, e-ihracata başlanıp başlanamayacağı tartışması bitti. Bu alana yönelen girişimcileri, ihracatçıları nasıl daha ileri taşıyabiliriz, nasıl daha rekabetçi hale getirebiliriz, bunun üzerine düşünmek zorundayız. Mevzuat eksikliği, lojistik maliyetleri ya da yurt dışı tedarik sisteminin kâfi olmaması bir halde sistemimizin oturmadığına işaret ediyor. Bu hususların tümüne bakanlıkla ortak olarak eğiliyoruz. Zira geleceğin burada olduğunun farkındayız. Türkiye ihracatla yükselecek. E-ihracat ve mikro ihracat da bu yükselişin dinamosu olacaktır.”

Toplantıya kimler katıldı?

Toplantıya, e-ihracat ve ihracat ekosisteminden kıymetli isimler katıldı. İştirakçiler şunlar; WORLDEF Lideri Ömer Nart, Horoz Lojistik İdare Heyeti Lideri Taner Horoz, Horoz Lojistik İcra Heyeti Lider Yardımcısı Gürkan Gürbüz, Türkiye İş Bankası Ödeme Sistemleri Ekosistem Kısmı Müdür Yardımcısı Bora Gülşeni, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Lider Vekili Başaran Bayrak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-Ticaret Meclis Lideri Ozan Acar, Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ayşe Mehtap Ekinci, E-Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) İdare Konseyi Lideri Emre Ekmekçi, DSV Lojistik CEO’su Ozan Lider, Yıldız Teknik Üniversitesi Akademisyeni Prof. Dr. İbrahim Kırcova, Hepsiburada Operasyon Küme Lideri Taner Timirci, N11.com, Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Altınay, Modanisa Genel Müdürü Sami Hoş, Related Digital CEO’su Sedat Kılıç, Hobium CEO’su Talha Akçay, Netax Tech Genel Müdürü Mehmet Demir, Enplus İdare Konseyi Üyesi Murat Hatipoğlu.