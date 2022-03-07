E-İhracat Pazarı Mobilya Sektörünü Pozitif Etkiliyor

Geçtiğimiz günlerde Horoz Lojistik, Alibaba.com ve Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası iş birliğinde Sitelerin dünyaca kabul görmüş el işçiliği mobilyasının ihracatını kolaylaştırmak için geniş çaplı bir toplantı düzenledi.

Mobilya üreticilerinin önde gelen temsilcilerinin katıldığı organizasyonda Horoz Lojistik İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gürkan Gürbüz ve Alibaba.com Türkiye ve Gelişmekte Olan Ülkeler İş Geliştirme Müdürü Kubilay Gençkan mobilya ihracatı ve partnerlik anlaşmaları hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Horoz Lojistik İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gürkan Gürbüz; Firma olarak birçok sektöre hizmet vermelerine rağmen son yıllarda mobilya sektörünün tüm bu hizmetler arasında ayrı bir önemi olduğunu bu sebeple de sektörün ihracatına yönelik lojistik kaygıları ve sorunları ortadan kaldıracak yatırımlarda bulunduklarından bahsetti.

Dünya genelinde büyüyen e-ticaret pazarının mobilya sektörünü de pozitif yönde etkilediğine değinenGürbüz,“E-ticaret ve e-ihracat pazarının yükselişe geçmesiyle birlikte pazar yerlerindeki binlerce KOBİ’ye hizmet veriyoruz. Süreçleri daha doğru yönetebilmek adına da lojistik sektöründe bir ilk olan uçtan uca dijital kontrat yönetimini sağlayabiliyoruz. Sistem hizmet almak isteyenleri e-ticarette hacimli ürün satacak yetkinliğe kavuşturan bir mekanizma ile çalışıyor. Global pazarlara dijital olarak açılmak isteyen tüm firmalar için bu inanılmaz bir hizmet kolaylığı sağlıyor. 2021’de hayata geçirdiğimiz projelerimizden biri de online ticaret devi Alibaba.com’un Türkiye’deki sayılı çözüm ortaklarından biri olmamız. Ürünlerini dünyaya satmak isteyen firmalar artık Horoz Lojistik üzerinden, yüzde 60 devlet teşviki ile Alibaba.com’a üye olabiliyorlar.” diye belirtti.

Gürbüz ayrıca; Horoz Lojistik’in, ürünleri üreticiden alıp Avrupa’ya ya da başka ülkelere üreticiyi evrak ve diğer işlemlerden kurtararak iade, lojistik ve montaj konusunda kolaylıklar sağlayan, online sistem üzerinden takip edilebilen ve her türlü soruna karşı sigortalı şekilde 10 veya 12 günde alıcıya teslim edildiği programlarından bahsetti. “İhracat yapmak isteyen işletmelerin her aşamasında yanında olacağız, üretici sadece paketleyip gerisini bize bıraksın, geri kalan tüm süreci biz yöneteceğiz” dedi.

Üretici firmaların yurtdışı pazarlara açılması konusunda detayları paylaşan Alibaba.com Türkiye ve Gelişmekte Olan Ülkeler İş Geliştirme Müdürü Kubilay Gençkan ise; Ülkemizde üretilen katma değerli ürünlerin yurtdışı pazarlarda büyük ilgi gördüğünün altını çizdi. “Alibaba.com canlı bir fuar yeri. Üstelik 365 gün, 24 saat, 196 ülkede sizin müşterilerinizle buluşmanıza olanak tanıyor. İçeride 26 Milyon aktif firma var ve bu firmalar günde yaklaşık 400.000 talep oluşturuyor. Türkiye’ye en çok talep ise mobilya kategorisinden geliyor. Bununda ana sebebi bizim lokasyon olarak bulunduğumuz yer. Dolayısıyla Türk üreticisi özellikle Avrupa ve Amerika kıtası için çok rekabetçi fiyatlar sunabiliyor. Şu anda Ankara’dan Adana’ya nasıl mobilya satışı gerçekleşiyorsa, Alibaba ile Ankara’dan Almanya’ya aynı kolaylıkla mobilya satılmakta. Türkiye’de şu anda 1400’e yakın satıcımız var. Bu satıcılarımıza en fazla talep Amerika’dan geliyor. Bunu takiben Hindistan, Pakistan, İngiltere, Fransa gibi ülkelerden de ciddi manada talep var. Bu ülkelerde yer alan işletmeler ülkemizdeki üreticilerin, o bölgelerde sürekli bayiler distribütörler oluşturmasına fırsat sağlıyor.” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı