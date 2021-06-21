E-ticaret sektöründe istihdam açığı büyüyor

TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, e-ticaret bölümünde önemli bir istihdam açığı olduğunu belirterek, “E-ticaretin her kademesinde yeni işçi muhtaçlığı var ve bu gereksinim her geçen ay artıyor” dedi.

Bilişim Endüstriciler Derneği’nin (TÜBİSAD) son raporlarına nazaran, pandeminin tesiriyle 2020’de internetten satış yapan işletme sayısının bir evvelki yıla kıyasla 4 katına çıktığını belirtrn TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “E-ticarete katılan işletme sayısı 2015’ten bu yana toplam yüzde 42 arttı. E-ticaretin GSYH’ya oranının yüzde 4,5’e ulaşmasıyla Türkiye artık olgun pazarlar ortasına girdi. E-ticaret harcamaları yüzde 45 büyüdü. Dünyada da internet kullanan her beş bireyden dördü e-ticareti deneyimlemiş bulunuyor. Tübisad raporlarına nazaran, Türkiye’de e-ticaret yapan işletmelerin yüzde 22’si ek istihdama gereksinim duyduğunu belirtmiş. Ama kesim yalnızca internet satışı yapan firmalardan da ibaret değil. E-ticaret ile ilişkili birçok yan bölüm var. Tüm kesim paydaşlarını hesaba katarsak, bölümde ek istihdam muhtaçlığı duyan firma oranı yüzde 50’den fazladır” dedi.

Kesimde istihdam açığı var

Kesimde e-ticaret uzmanı, e-ticaret yöneticisi, pazarlama uzmanı, grafiker, SEO uzmanı, lojistik uzmanı, toplumsal medya temsilcisi, davet merkezi çalışanı, depo işçisi, yazılımcı, proje yöneticisi ve analist üzere birçok kategoride istihdam açığı olduğunu vurgulayan Çiğdemli, “Sektörde şu an en değerli sorun, uzman işçi bulunamaması. E-ticaret çok büyük bir dal ve gitgide de büyüyor. Kesim bilhassa gençlere bu alandaki istihdam boşluklarını doldurmak için çok fazla fırsat sunuyor” diye konuştu. E-ticaret alanında kendini geliştirmek isteyen herkese Ticimax Akademi bünyesinde 5 yıldır fiyatsız e-ticaret eğitimleri vermekte olduklarını belirten Çiğdemli şu bilgileri aktardı: “Pandemiyle birlikte eğitimlerimizi webinar serisi ve uzmanlar tarafından yapılan canlı yayınlar ile online ortamda vermeye başladık. Şimdiye kadar on binlerce şahsa ulaştık. E-ticaret, e-ihracat, pazaryerleri, SEO, toplumsal medya satış ve pazarlama usulleri, Google Ads, Facebook reklamcılığı, Google Analytics, e-ticaret fotoğrafçılığı üzere onlarca başlıkta fiyatsız eğitim sunuyoruz. Bilhassa bu kesimde kendisini geliştirmek isteyen gençleri eğitimlerimize bekliyoruz. Bu kesimin geleceği çok parlak.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı