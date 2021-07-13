E-ticaret siparişlerinde 7/24 teslimat dönemi

PTT AŞ, Kargomat 7/24 aygıtlarını e-ticaret sitelerine entegre etti. Böylelikle müşteriler e-ticaret siparişlerini, 7 gün 24 saat teslim alabiliyor.

“Kargomat 7/24 hizmetimiz ile müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Müşterilerimiz, e-ticaret sitelerinden yaptıkları alışverişlerini kendilerine en yakın Kargomat 7/24 aygıtından teslim alabiliyor.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), 7 gün 24 saat kargo teslim avantajı sağlayan yerli ve ulusal Kargomat 7/24 aygıtlarının kullanım alanını genişletti. PTT, müşterilerin gönderilerine istedikleri anda ulaşabilmelerini sağlamak maksadıyla Kargomat 7/24 uygulamasını e-ticaret sitelerine entegre etti. PttAVM.com’da verilen hizmeti yaygınlaştırmak maksadıyla çalışmalarını sürdüren PTT, başka e-ticaret siteleriyle kelam konusu hizmetin entegrasyonu için muahede sağladı.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, müşterilerin kargolarını teslim almak için adreste beklemelerine gerek kalmadan, istedikleri vakit diliminde Kargomat 7/24 aygıtından gönderilerini alabildiklerini belirterek, “Bu hizmetimiz artık öbür e-ticaret sitelerinde de geçerli. Ülke ekonomimize kıymetli bir katkı sağlayan e-ticaret alanındaki etkin faaliyetlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

PTT’nin birinci olarak PttAVM.com’dan yapılan alışverişler için direkt “Kargomat 7/24 teslimli” sipariş seçeneği hizmetini verdiğini tabir eden Gülten, “Şirket olarak, e-ticaret firmaları ile entegrasyon çalışmaları yaparak, gönderilerin teslim süreci için yeni bir periyot başlattık. Müşterilerimiz, artık alışveriş sonunda kendilerine en yakın Kargomat 7/24 aygıtını teslim noktası olarak tercih edebiliyor ve gönderilerini istedikleri vakit aygıttan teslim alabiliyor” dedi.

GÖNDERİLER MESAİ SAATLERİ DIŞINDA DA ALINABİLİYOR

Temassız ve süratli teslim avantajlarını müşterilere sunan Kargomat 7/24 hizmetiyle gönderi kabul süreçleri esnasında alıcının cep telefonu bilgilerinin alınması kaidesiyle, adreste teslimi sağlanamayan ihbarlı gönderiler de alıcının adresine en yakın Kargomat 7/24 aygıtına bırakılıyor. Ayrıyeten müşteriler, kargolarını PTT iş yerlerinden “Kargomat 7/24 teslimli” olarak da gönderebiliyor.

Kargo tesliminde, müşterilerin meskende bulunamadıkları durumlarda yaşanan sıkıntıların tahlilinde tesirli olan Kargomat 7/24, PTT iş yerlerine gelinmesine gerek kalmadan, hayatı kolaylaştıran alternatif teslim seçeneği sunuyor. Gönderiler bu aygıtlardan mesai saatleri dışında da çarçabuk alınabiliyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Eskişehir ve Kocaeli’nde hizmet veren Kargomat 7/24 hizmetinin ülke genelinde yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdüren PTT, önümüzdeki süreçte aygıt sayısını da artırmayı hedefliyor.

QR KODUYLA KOLAY TESLİM İMKÂNI

Müşteriler, SMS yoluyla kendilerine gönderilecek olan akıllı şifreyle, SMS içeriğinde adresi belirtilen “Kargomat 7/24” aygıtından gönderilerini teslim alabiliyor. Kargomat 7/24 hizmetinde,Türkçe dışında İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça olmak üzere dört farklı lisan seçeneği mevcut.

Kargomat 7/24 ile kargolar, çeşitli ebatlara sahip çelik konstrüksiyondan oluşan haznelerde emniyetli bir halde koruma ediliyor ve aygıtlar günün her anında güvenlik kameralarıyla takip ediliyor. PTT, gönderilerin koruma edildiği haznelerin, alıcı tarafından kimlik numarası ve akıllı şifre girişiyle açılmasını sağlayarak, güvenliği en üst seviyede tutuyor.

Müşteriler, IOS ve Android işletim sistemli akıllı telefonlarına Kargomat 7/24 uygulamasını indirmeleri halinde, Kargomat 7/24 aygıtına bırakılan gönderiye ilişkin QR kodunu aygıtın barkod okuma bölmesine okutarak akıllı şifre girmeden de eserlerini alabiliyor.