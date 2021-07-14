E-Ticarette Günlük Sipariş Adedi 6,2 Milyona Ulaştı

Türkiye’de e-ticaret üzerinden verilen eser ve hizmet siparişi, günlük 6,2 milyon adede ulaştı.

Türkiye’nin birinci para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un Ticaret Bakanlığı bilgilerinden derlediği bilgilere nazaran, 2019’da günlük 3 milyon 726 bin olan e-ticaret sipariş adedi, 2020’de yüzde 68’lik büyüme ile 6 milyon 273 bin oldu.

Kargo şirketlerince sağlanan toplam gönderiler ortasında, e-ticaret gönderilerinin hissesi da yüzde 60’a çıktı.

EN FAZLA ALIŞVERİŞ PAZARTESİ GÜNÜ YAPILIYOR

Yıllık 2,29 milyar adet sipariş karşılığı 226 milyar liralık pazar büyüklüğüne ulaşan e-ticarette, en fazla alışveriş Pazartesi günleri yapılıyor. Tüm siparişler içinde yüzde 20’lik hisseye sahip Pazartesi’yi, yüzde 16 ile Salı ve Perşembe izliyor. Çarşamba ve Cuma yüzde 14’erlik hisselere sahip iken, Cumartesi yüzde 12, Pazar ise yüzde 9 ile e-ticaret pazarının en sakin günleri olarak dikkati çekiyor.

Aylık bazda ise en fazla alışveriş küresel kampanyaların düzenlendiği Kasım ayında yapılıyor. 27,2 milyar liralık siparişin verildiği Kasım ayını, 26,2 milyar liralık siparişle Yılbaşı alışverişlerinin yapıldığı Aralık ayı izliyor. En sakin aylar ise Nisan (13,1 Milyar TL) ve Mart (13,7 Milyar TL).

İSTANBUL BİRİNCİ SIRADA

İnternet üzerinden en fazla mal ve hizmet siparişi veren vilayetlerin başında İstanbul geliyor. Yüzde 35’llik hisseye sahip İstanbul, her 3 siparişten birinin adresi oluyor.

İstanbul’u yüzde 11 ile Ankara, yüzde 6 ile İzmir izliyor. Bursa ve Antalya yüzde 3’er, Kocaeli, Adana, Konya, Mersin ve Gaziantep ise yüzde 2’şer hisseyle, e-ticaretin en ağır olduğu başka Anadolu vilayetleri olarak sıralamada yer alıyorlar.

İŞLETME SAYISI YÜZDE 275 ARTTI

Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral, pandemi nedeniyle tüm dünyada olduğu üzere Türkiye’de de alışveriş alışkanlıklarında e-ticaret lehine değerli değişimler yaşandığını belirterek, “Bu değişime paralel olarak dijital pazarlarda faaliyet gösteren işletme sayısı 68 bin 457’den yüzde 275’lik artışla 256 bin 861’e ulaştı. Türk insanı e-ticaretin kolaylığını ve konforunu sevdi. Avantajlarını da keşfetmeye başladı. Fırsat siteleri, fiyat kıyaslama siteleri ağır biçimde kullanılıyor, kampanyalara rekor iştirak oluyor. Bu değişim bizim sayılarımıza da net olarak yansıyor. Alışverişini Avantajix.com üzerinden yaparak her alışverişte nakit para kazanan üye sayımızda, daldaki büyüme sayılarına paralel artışlar yaşıyoruz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı