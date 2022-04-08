‘Geleceğin Ustaları’ Yarışması İçin Başvurular Başladı

‘Geleceğin Ustaları’ Yarışması İçin Başvurular Başladı

 Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nin Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması kapsamında 9 yıldır düzenlediğ
Ana Sayfa Magazin 8 Nisan 2022 14 Görüntüleme

Ebru Gündeş ve Yıldız Tilbe’yle düet sinyali verdi

Ebru Gündeş ve Yıldız Tilbe’yle düet sinyali verdi
“İnşallah” “Usta” gibi şarkılarla arabesk müziğin sevilen isimlerinden Ahmet Parlak, geçtiğimiz günlerde Women’s Style Dergisi’ne verdiği röportajda şunları açıkladı: “Düet yapma hayali kurduğunuz bir sanatçı var mı” sorusuna “Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş gibi hayran olduğum isimlerle düet yapmayı çok isterim” yanıtını verdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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