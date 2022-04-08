Ebru Gündeş ve Yıldız Tilbe’yle düet sinyali verdi

“İnşallah” “Usta” gibi şarkılarla arabesk müziğin sevilen isimlerinden Ahmet Parlak, geçtiğimiz günlerde Women’s Style Dergisi’ne verdiği röportajda şunları açıkladı: “Düet yapma hayali kurduğunuz bir sanatçı var mı” sorusuna “Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş gibi hayran olduğum isimlerle düet yapmayı çok isterim” yanıtını verdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı