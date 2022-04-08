Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
‘Geleceğin Ustaları’ Yarışması İçin Başvurular BaşladıZeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nin Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması kapsamında 9 yıldır düzenlediğ
Ebru Gündeş ve Yıldız Tilbe’yle düet sinyali verdi
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