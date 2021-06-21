ECE Türkiye AVM’leri Yeni Markalarla Güçleniyor

Alışveriş merkezlerinin geliştirilmesi, konsept planlaması, kiralaması ve uzun periyotlu idaresi alanlarında tek elden hizmet veren ECE Türkiye, Covid-19 salgınının Türkiye’de tesirini göstermeye başladığı 2020 yılının Mart ayından itibaren geçen müddette idare portföyünde bulunan 10 alışveriş merkezinde 170 mağazanın yine kiralamasını gerçekleştirdi. Salgın periyodunda mevcut portföyünün gücünü müdafaayı ve bedelini yükseltmeyi hedefleyen firma, bu emelle hayata geçirdiği yenileme projelerinin yanı sıra her bir alışveriş merkezinin amaç kitlesine hitap eden yeni markaları da bünyesine katmak üzere çalışmalarına durmaksızın devam etti.

Tekrar kiralaması yapılan 170 mağazanın 25’i yeme-içme kesiminde faaliyet gösteriyor. Ortalarında Lacoste, Nautica, Hemington, Paul&Shark, Guess, Bluemint ve Media Markt üzere yabancı markaların yanı sıra Beymen, Altınyıldız, LC Waikiki, DeFacto ve Penti üzere sevilen Türk markalarının da yer aldığı markalarla alışveriş merkezlerinin çekim gücü artırıldı. Bunların yanı sıra Pull&Bear, Zara, Stradivarius üzere markaların da başarılı performansları sebebi ile satış alanları büyütüldü.

Hususa ait değerlendirmede bulunan, 1 Temmuz 2021 prestiji ile geçerli olmak üzere ECE Türkiye Kiralama Yöneticisi olarak atanan Burak Dalgın, “Salgın süreci perakende kesimi ve alışveriş merkezlerini çok önemli halde etkiledi. Hem markalar hem de bizim için çok güç bir periyot olmasına karşın, aldığımız tedbirler sayesinde kiracı kaybı yaşamadık. Alışveriş merkezlerimiz yüzde 95 doluluk oranı ile faaliyet göstermeye devam ediyor. Salgın devrinde 35 bin metrekarenin üzerinde bir alanın yine kiralaması yapıldı. Bu sayı, orta ölçekli bir alışveriş merkezinin kiralanması manasını taşıyor. Yapılan kiralamalarla maksadımız portföyümüzün gücünü korumak ve konuklarımıza en yeterli hizmeti vermek.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı