Eczacıbaşı Monrol’un sermaye artırım kararının tescili

Eczacıbaşı Monrol Nükleer Eserler Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin sermaye artırım kararı tescil edildi.

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Şirketimizin 28.04.2021 ve 10.05.2021 tarihli açıklamalarında özetle sermayesinde %81 oranında hissesine sahip olduğumuz iş paydaşlığımız Eczacıbaşı Monrol Nükleer Eserler Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin 17.500.000 TL olan mevcut sermayesinin 50.000.000 TL artırılmak suretiyle 67.500.000 TL’ye çıkarılmasına, artırılan 50.000.000 TL sermayeden hissemize isabet eden 40.500.000 TL karşılığında her bir hisse 1 Türk Lirası değerinde olmak üzere 40.500.000 adet hisse alarak sermaye artırımına nakden ve büsbütün taahhüt edilerek iştirak edilmesine, nakit olarak artırılacak fiyattan hissemize düşen 40.500.000 TL’nin 20.250.000 TL’sinin sermaye avansı olarak ödenmesine, taahhüt edilen nakit sermayenin 10.125.000 TL’lik kısmın tescilden evvel, geri kalan 10.125.000 TL’lik kısmın ise sermaye artırımının tescilini takip eden en geç 24 ay içerisinde ödenmesine karar verildiğini ve şirketimizin hissesine isabet eden 20.250.000 TL’lik sermaye avansı ödemesinin 10.05.2021 tarihinde yapıldığını duyurmuştuk. Eczacıbaşı Monrol’ün 17.500.000 TL olan mevcut sermayesinin, 50.000.000 TL artırılmak suretiyle 67.500.000 TL’ye çıkarılmasına ait 26.05.2021 tarihli genel heyet kararı Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Şirketimizce taahhüt edilen nakit sermayenin 30.375.000 TL’lik kısmı ödenmiş olup, bakiye kalan 10.125.000 TL’lik kısım en geç 24 ay içerisinde ödenecektir.”

Hibya Haber Ajansı