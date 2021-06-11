Eczacıbaşı Yapı Gereçleri ve SAP Türkiye işbirliğiyle 360 derece dijital dönüşüm projesi: Vitramax

Türkiye’nin birinci ve en büyük sıhhat seramik gereçleri üreticisi ve ihracatçısı Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, SAP Türkiye işbirliğiyle “Vitramax” ismi verilen dijital dönüşüm projesini hayata geçirerek uçtan uca dönüşüm seyahatini tamamladı.

13 ay üzere kısa bir müddette devreye alınan Vitramax’ta, EYAP’ın tüm şirketlerinin iş süreçleri verimlilik odaklı geliştirildi. 2020 yılında Türkiye’de hayata geçirilen en büyük SAP projelerinden biri olan Vitramax’ta, SAP’nin yeni kuşak Saha İdare Tahlili de ülkemizde birinci sefer uygulandı. Vitramax ile iş süreçlerini geliştirerek etkileşimli hale getiren Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, SAP tahlilleriyle süreçlerinde verimlilik elde etmenin yanı sıra sevkiyatlarda 30, müşteriye geri dönüş müddetinde de 70 oranında sürat kazandı.

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri (EYAP), SAP Türkiye işbirliğiyle hayata geçirilen Vitramax projesi ile uçtan uca dijital dönüşümünü tamamlayan akıllı işletmeler ortasına katıldı. Dijital çağın gereksinimlerine karşılık vermek ve rekabet avantajı kazanmak gayesiyle iş süreçlerini standardize etmek, daha faal yönetmek, bu süreçlere esneklik sağlayarak yalınlaştırmak amacıyla 18 Kasım 2019’da başlayan Vitramax dijital dönüşüm projesi, 1 Ocak 2021 prestijiyle canlıya alındı. Talep ve tedarik zincirini birleştiren Vitramax; operasyondan üretime, tedarik zincirinden finansa, şirketin her departmanına dokunarak EYAP’ın iş süreçlerine çeviklik ve verimlilik getirdi. Vitramax ile iş süreçlerini geliştirerek etkileşimli hale getiren EYAP, SAP tahlillerini entegre ederek sevkiyatlarda 30’a kadar hızlanma sağladı. Süreçlerde verimlilik sağlanırken, müşteriye geri dönüş müddetinde de 70 sürat kazanıldı.

“Vitramax ile hiç bitmeyecek bir seyahatin birinci durağındayız”

Projeyle ilgili bilgi veren Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO’su Özgen Özkan şunları söyledi: “Vitramax bizim için sırf bir SAP uygulama projesi değil, birebir vakitte iş amaçlarımızı teknolojiyle buluşturarak tekrar tanımladığımız bir dijital dönüşüm projesi. Akıllı dijital araçların gücünü verimliliğe dönüştürdüğümüz proje, iş süreçlerimizi yalınlaştırırken takımlarımıza de sürat kazandırdı. Vitramax ile hiç bitmeyecek bir seyahatin birinci durağına ulaştık. Seramik bölümündeki 60 yılı aşkın tecrübemiz ve pazardaki önder pozisyonumuz, SAP’nin sunduğu dijital yetkinliklerle yeni fırsatlara kapı aralayacak. Projenin yalnız Türkiye’de değil, stratejik öncelikli pazarlarımızın ortasında yer alan İngiltere, Almanya ve Fransa’da da hayata geçirilmesinde emeği geçen SAP Türkiye, Vektora, Felece, Improva, GoLive ve Eczacıbaşı Bilişim’e teşekkür ederiz.”

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan ise “Kesiminin esaslı kurumu Eczacıbaşı Yapı Gereçleri ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Vitramax projesi, talepten başlayarak üretim ve tedarik zincirine, satış kanallarından müşteri tecrübesine uzanan büyük bir seyahati kapsıyor. Bu seyahatin tüm paha zincirlerinde katma bedel yaratan, bulutun sürat ve çevikliği ile son teknolojileri buluşturan, uçtan uca bir dijital dönüşüm projesi olan Vitramax ile EYAP da dijital dönüşümde çok kıymetli bir adım daha attı. Günümüzde hem sürdürülebilir büyüme, hem de rekabette öne çıkmak için dijital dönüşüm artık bir mecburilik haline geldi. EYAP da 13 ay üzere kısa bir müddette yaklaşık 300 kişilik bir grubun ortak çalışmasıyla canlıya aldığı bu projeyle ülkemizde de büyük bir muvaffakiyet kıssasına imza attı ve öncü oldu. SAP Türkiye olarak ülkemizin dijitalleşmesi ismine da son derece kıymetli bu dönüşüm seyahatinde Eczacıbaşı Yapı Gereçleri’ne katkıda bulunmaktan ve yol arkadaşlığı yapmaktan büyük gurur ve memnunluk duyuyoruz.” dedi.

Müşterinin tüm öyküsü uçtan uca izlenip yönetiliyor

2018 yılında dijital dönüşüm projesini başlatan EYAP, müşteri kıssasını üretimden faturaya uçtan uca izleyebilmek ve yönetebilmek gayesiyle SAP’nin müşteri tecrübesi tahlilleriyle ilerlemeye karar verdi.

2020 yılının en büyük dijital dönüşüm projelerinden biri

SAP Türkiye’nin 2020 yılında imza attığı en büyük projelerden biri olan Vitramax, 13 ay üzere kısa bir vakitte yaklaşık 200 kişilik Eczacıbaşı takımı; 100 kişilik, 5 farklı yüklenici firma ve İngiltere, Almanya, Fransa ofisleri dahil olmak üzere 5 şirket ile yürütüldü. Proje kapsamında SAP S/4HANA tahlilleri ile tedarik zincirinden müşteri tecrübesine, tüm süreçler başarılı bir halde dijitale taşındı. SAP Müşteri Tecrübesi eserlerinden Commerce Cloud (E-Ticaret Platformu), Sales Cloud (Satış İdare Platformu), Service Cloud (Servis İdare Platformu), Marketing Cloud (Pazarlama), Field Service Management (Saha Servis Yönetimi)’nin yanı sıra fiyatlama ve promosyon tahlillerinin devreye alındığı projede, çok kanallı bir yapı kullanılarak tüm müşteri etkileşimleri tek bir platformda toplandı ve 360 derece tecrübe imkanı sağlandı. EYAP ayrıyeten, SAP’nin yeni jenerasyon saha idaresi tahlilini Türkiye’de birinci kullanan şirket oldu.

Birbiriyle konuşan modüller aracılığıyla mağazaya gelen ya da yetkili servis hizmeti alan bir müşterinin tüm geçmiş bilgilerine SAP Service Cloud (Servis İdare Platformu) üzerinden ulaşılabiliyor. Müşteri tekilleştirmesiyle mağazadan satış yapılan müşteri ile yetkili servislerin hizmet verdiği müşteriler takip edilebiliyor. Türkiye’de birinci kere canlıya alınan SAP FSM | Field Service Management (Saha Servis Yönetimi) tahliliyle birlikte, müşteri talep ve şikayetleri teknisyen yetkinliklerine nazaran atanıyor; yetkili servis kendi takımını sistemde yönetebiliyor ve merkezi olarak süreç izlenebiliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı